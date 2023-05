Evento: APÓS CONFLITO COM GOVERNO, AGRISHOW TEM DISCURSO DE BOLSONARO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou nesta 2ª feira (1º.mai.2023) na maior feira de agronegócio da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Dois dias antes, o evento anunciou o cancelamento da abertura, para não dar palanque político a Bolsonaro.

A ida do ex-presidente ao evento fez com que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, desistisse de ir à feira. Ele disse que se sentiu “desconvidado“. A polêmica fez com que o BB (Banco do Brasil) retirasse o patrocínio da Agrishow.

Segundo o jornal O Globo, o discurso de Bolsonaro durou cerca de 7 minutos e teve críticas à gestão de seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-chefe do Executivo sugeriu que se o petista atendesse “10% do que reivindicam” as comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, o agronegócio seria prejudicado. “O agro precisa de políticos que não atrapalhem vocês”, declarou.

O setor foi um dos principais aliados do ex-presidente durante a sua campanha à reeleição, em 2022. Na feira, Bolsonaro subiu em uma máquina agrícola e acenou para seus apoiadores. Assista o momento (1min49s):

No evento, o ex-presidente também falou de temas que têm criado polêmica no novo governo, como a guerra na Ucrânia. Bolsonaro disse ter tido, durante a sua gestão, um “bom relacionamento com o mundo todo” e mencionou ainda seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, no ano passado, e sua conversa com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky

No evento, Bolsonaro estava acompanhado do senador, Marcos Pontes (PL-SP), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dos secretários estaduais da Casa Civil, Arthur Lima; Agricultura, Antônio Junqueira; e Fazenda, Samuel Kinoshita. Pontes e Tarcísio eram ministros de Bolsonaro durante o seu governo.

O discurso do ex-presidente foi dado no mesmo palco em que Tarcísio assinou a entrega de títulos fundiários em São Paulo. O governador disse que iria “proteger a propriedade privada” e que não iria tolerar invasões de terras no Estado. A fala de Tarcísio é uma crítica à série de ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) durante o governo Lula.