Planejamento: FOZ DO IGUAÇU APRESENTA ESCRITÓRIO DE COMPRAS EM FÓRUM DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A secretária da Fazenda, Salete Horst, apresentou nesta quinta-feira (27) as ações desenvolvidas pelo Escritório de Compras, que agiliza as compras municipais e incentiva, através de um conjunto de informações, a participação das empresas de Foz do Iguaçu nas licitações públicas.

“Com o escritório de compras elevamos a participação das empresas locais, o que faz com que o dinheiro venha circular na própria cidade, ampliando as oportunidades de emprego e renda”, disse a secretária durante o fórum estadual das micro e pequenas empresas do Paraná (Fopeme).

O evento, realizado em Curitiba, reuniu profissionais de várias instituições e órgãos estaduais e federais, além de técnicos e dirigentes do Sebrae/PR. Os debates apontaram para a atualização das leis que atendam o cenário de negócios de pequeno porte e de empreendedores.

“Todos os municípios estão se adiantando, criando esse arcabouço de leis e Foz está bem à frente porque já tem seu Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal, formado por técnicos da prefeitura, Sebrae, representantes da Acifi, sindicato dos contabilistas, universidades, entre outros”, afirma Salete.

“A nossa proposta é ampliar as condições para as empresas participarem das licitações, além de tornar as ações permanentes”, completou.

Comitês temáticos

Durante o Fórum, os representantes municipais, estaduais, federais e das entidades integraram um dos seis CTs constituídos, entre eles o de Acesso a Mercados, Tecnologia e Inovação, Racionalização Legal e Burocrática, Formação e Educação Empreendedora, Investimento, Financiamento e Crédito.

As ações do Escritório de Compras de Foz, afirmou a secretária, integraram o Comitê de Acesso ao Mercado. “Mas foi possível dialogar com as demais câmaras formadas pelo Forum, pois são assuntos tratados no Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal (CGDM). É gratificante ver que os grupos de trabalho do CGDM estão alinhados com as propostas estaduais de desenvolvimento e melhoria das condições das micro e pequenas empresas”, destaca Salete.

Propostas

O Fopeme vai redigir ainda um documento com as propostas e apontamentos dos comitês temáticos que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmaras de Vereadores, governos estadual e federal e às prefeituras.

Ao participar do Comitê de Acesso ao Mercado (compras públicas), Salete apresentou também as ações que fazem parte do Programa FozDesenvolve que inserem as micro e pequenas empresas no mercado de compras públicas como o Mei na Escola, Repara Foz, Auxílio Material Escolar, Compra Mais Local e a Lei de Margem de Preferência.

O Escritório de Compras Públicas de Foz do Iguaçu apoia o empreendedor para fornecer ou prestar serviços para todas as instituições públicas sediadas no município por meio de licitações públicas. Com atendimento presencial, o escritório orienta ainda sobre a documentação necessária e as regras de uma licitação.