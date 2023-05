Argentina pede socorro: BRASIL ESTUDA CRÉDITO PARA AJUDAR PAÍS VIZINHO

Nesta terça-feira (2), Alberto Fernandez e Luiz Inácio Lula da Silva se encontram para tentar aliviar a pressão da Argentina em ano eleitoral. Aliado de Lula, Fernandez e sua equipe buscam viabilizar uma linha de crédito com o Brasil. Isso pois os argentinos atravessam um momento de instabilidade financeira e crise histórica.

Outro encontro que irá acontecer é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o possível candidato às próximas eleições argentinas, Sergio Massa. Por ser a maior economia da região, o Brasil tenta ajudar o país. Contudo, como a situação dos vizinhos é das mais delicadas, a tarefa brasileira não será nada fácil.

A crise

O Brasil tenta socorrer os argentinos, em especial através de financiamentos aos exportadores brasileiros. Porém, como a moeda vizinha perde valor a cada dia, os títulos não são plenamente seguros. Portanto, confiar nas garantias argentinas se torna uma questão problemática. Ademais, as transações mediadas pelo dólar também são um entrave.

Em entrevista à Globo News, o secretário-executivo de Haddad, Gabriel Galípolo, reiterou que o principal problema é a conversibilidade da moeda.

"Hoje existe comércio entre Brasil e Argentina, que é feito por uma moeda de um terceiro país, não participante desse comércio, e a política monetária desse país afeta a disponibilidade dessa moeda para a realização desse comércio", completou.

O socorro à Fernandez

Embora seja um importante parceiro comercial, a Argentina atravessa um período conturbado. No início do governo Lula, discutiram-se alternativas para viabilizar o comércio entre ambos os países. Porém, as operações de swap cambial não foram aprovadas pelo Banco Central.

Nesse meio tempo, a entrada da China como parceira comercial foi responsável por embolsar quase US$ 6 bilhões aos cofres argentinos nos últimos 5 anos.

Sem tempo para esperar uma alteração da política do banco Brics, a Argentina busca saídas para a enorme crise econômica que enfrenta. Recentemente, o governo do país resgatou, junto ao FMI (Fundo Monetário Internacional), um montante de US$ 44 bilhões. Assim, o medo de a economia entrar em uma maxidesvalorização fez com que Fernandez recorresse à ajuda brasileira.