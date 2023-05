Coroação: POR QUE O MONARCA PRECISA DE UMA COROAÇÃO?

Mas também é uma ocasião profundamente religiosa, repleta de tradições seculares que, para alguns, podem parecer anacrônicas em 2023. O evento mantém hoje o significado que já teve no passado e é preciso haver uma cerimônia de coroação?

Milhões de pessoas em todo o Reino Unido testemunharão um evento raro nos próximos dias. Embora os britânicos possam estar acostumados com a pompa, multidões e festas de rua que acompanham as celebrações e jubileus reais, já se passaram 70 anos desde que foi vista uma coroação.

Trata-se de um evento totalmente diferente, repleto de curiosidades: um juramento medieval, óleo sagrado derramado em uma colher do século 12 e uma cadeira de 700 anos que abriga uma pedra que supostamente rugiu quando reconheceu o monarca legítimo.

Alguns especialistas comparam uma coroação a um casamento — mas em vez de um cônjuge, o monarca está se casando com o Estado. As 2 mil pessoas que assistirão à coroação do rei Charles 3º na Abadia de Westminster serão questionadas se o reconhecem como monarca. Ele então receberá um anel de coroação e será chamado a fazer um juramento.