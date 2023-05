Ponto Turístico: ITAIPU BINACIONAL ATRAI MAIS DE 8 MIL VISITANTES PARA FOZ DO IGUAÇU NO FERIADO

A Itaipu Binacional, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, localizada entre o Brasil e o Paraguai, registrou uma grande movimentação turística durante o feriado do Dia do Trabalhador. Um total de 8.085 visitantes passaram pela atração, número próximo ao registrado no feriado de Tiradentes (8.412) e superior ao da Páscoa (5.388).

Turistas de 27 países diferentes visitaram a Itaipu, além dos brasileiros. Entre os estrangeiros, a maioria era composta por argentinos (69), chilenos (34) e paraguaios (33), seguidos por visitantes dos Estados Unidos (18) e Alemanha (11). Quanto aos visitantes brasileiros, a maioria era proveniente do Paraná (3.778), seguido por São Paulo (1.310) e Santa Catarina (774).

O passeio Itaipu Panorâmica, que permite uma visão privilegiada da usina e teve como bônus o vertedouro aberto durante todo o feriado, foi a atração mais procurada pelos turistas, totalizando 6.334 visitantes.

A Itaipu Binacional é uma importante fonte de energia para o Brasil e o Paraguai, e também tem sido um importante polo turístico na região. A usina hidrelétrica, que já foi a maior do mundo em termos de capacidade de geração, continua atraindo visitantes devido à sua impressionante estrutura e importância histórica.

A movimentação turística durante o feriado do Dia do Trabalhador demonstra o interesse contínuo dos visitantes em conhecer a Itaipu Binacional, bem como a relevância do turismo na região.

Além de impulsionar a economia local, a atração de turistas também ajuda a promover a conscientização sobre a importância da energia sustentável e das fontes renováveis, como a energia hidrelétrica.

Em um momento em que a sustentabilidade e a energia limpa são questões cada vez mais importantes no cenário global, a Itaipu Binacional se destaca como um exemplo de como a energia renovável pode ser uma solução viável e eficiente para suprir as necessidades energéticas de um país. A presença de turistas de diversas nacionalidades mostra que a usina é um símbolo global de energia sustentável e uma atração imperdível para aqueles que visitam a região.