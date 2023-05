Reformas: PREFEITO ASSINA DECRETOS QUE CRIAM SEIS PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS EM FOZ

O prefeito Chico Brasileiro assinou os decretos para criação de Parques Naturais Municipais em seis áreas caracterizadas como fragmentos florestais de vegetação nativa do bioma de mata atlântica, localizadas na área urbana de Foz do Iguaçu. Os espaços juntos somam 75 hectares (aproximadamente 750 mil metros quadrados).

“Este ato representa um avanço na conservação e sustentabilidade do nosso município que tem no turismo ambiental sua principal fonte de renda”, disse Chico Brasileiro. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Município na edição de sexta-feira (28).

“Com esta decisão política, trouxemos um Parque Municipal mais próximo das residências, na área urbana da cidade”, ressaltou o prefeito, em referência ao Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação de 185 mil hectares, mas que fica longe do alcance das comunidades.

Com os decretos, ficam criados os parques naturais Bosque dos Macacos, no Jardim Ipê; Bosque Guarani, na região central; do Horto Municipal, na região do Porto Meira; do Jardim Jupira, no trecho entre a Avenida Paraná, BR-277 e Vila A; e o Córrego Brasília e Triângulo Verde, na vila C.

“Com uma visão de futuro e planejamento sustentável, o poder público criou estas seis unidades de conservação. Parabéns a todos os envolvidos neste importante trabalho de conservação da natureza”, completou Chico Brasileiro. A criação das Unidades de Conservação (UCs) teve como ponto de partida um acontecimento negativo, a derrubada de árvores de um lote particular anexo ao Bosque dos Macacos do Jardim Ipê, ocorrido há aproximadamente um ano.

Desde então, o município realizou através da Secretaria de Meio Ambiente uma série de tratativas envolvendo várias instituições públicas, privadas e comunidade, incluindo a realização de duas consultas públicas, além de levantamento da fauna e flora, topografia e delimitação do perímetro, levantamento da documentação, entre outros. Todo o procedimento permitiu algumas desapropriações de áreas privadas.

Preparativos

O município também criou a Divisão de Planejamento Ambiental e Unidades de Conservação (DVPUC) para a gestão das UCs, que começa a ser implantada a partir de agora, informou a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira. A iniciativa inclui a realização de planos de manejo individual para cada um dos parques municipais e o Conselho Consultivo, que poderá ser único ou um para cada unidade.

A implantação de cercas, trilhas de passeio e áreas de visitação será definida após a realização dos planos de manejo, “caso a caso”. “Agora precisamos formar os conselhos, ou um apenas, para construirmos juntos essas soluções”, disse o diretor de Licenciamento e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Jorge Pegoraro. Para isso, serão chamados para participar universidades públicas e privadas, Ongs (organizações não governamentais), instituições públicas entre outras.

A intenção é que todas tenham, além de áreas de visitação, trilhas para integrar as comunidades. “Os planos de manejo vão incluir tudo isto, além de áreas de recuperação ambiental e de preservação. Será feito um zoneamento de cada parque”, informou Pegoraro.

Todo o procedimento será voltado para garantir a integração e interação da comunidade. “Isso será garantido pelo poder público, a presença da comunidade nos parques é muito importante para garantir o sucesso desta iniciativa de sustentabilidade”, reforçou o prefeito Chico Brasileiro. “Contamos com esta participação”, concluiu. O modelo dos parques municipais de Foz do Iguaçu foi inspirado na política ambiental de Curitiba, que possui vários parques urbanos e bem cuidados.