Economia: FED AUMENTA TAXA DE JUROS DOS EUA EM 0,25 PONTO PERCENTUAL

O Federal Reserve(Fed, o banco central americano) aumentou nesta quarta-feira, 3, a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. Os juros elevaram pela 10ª vez seguida e se encontra no maior patamar desde junho de 2006, quando a taxa estava de 5,25% ao ano. O intervalo cresceu de 4,75% a 5% para 5% a 5,25% ao ano.

O Fed explicou que a atividade econômica do país registrou um crescimento modesto no 1º trimestre do ano, enquanto a criação de empregos foi bastante robusta nos últimos meses. Devido a isso, a taxa de desocupação se manteve baixa, enquanto a inflação “continua elevada”. “O sistema bancário dos EUA é sólido e resiliente. Condições de crédito mais restritivas para famílias e as empresas provavelmente pesarão na atividade econômica, nas contratações e na inflação. A extensão destes efeitos permanecem incertos.

O Comitê permanece altamente atento aos riscos de inflação”, diz o Fed. Ainda segundo o banco central americano, o comitê “busca alcançar o máximo de emprego e inflação à taxa de 2% a longo prazo” e por decidiu elevar a meta intervalo. O Fed diz estar preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que poderia impedir a consecução dos objetivos do comitê”. Isso irá incluir leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas inflacionárias, e desenvolvimentos financeiros e internacionais.