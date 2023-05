Investigação: BOLSONARO É ALVO DE AÇÃO DA PF POR SUSPEITA DE FRAUDE EM CARTÃO DE VACINA

A Polícia Federal (PF) promoveu ontem uma ação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito da Operação Venire, que investiga a suposta adulteração de cartões de vacinação do ex-chefe do Executivo e de sua filha Laura. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente Mauro Cid, foi preso, acusado de operar o esquema, que permitiu a emissão de certificados de vacinação com seu respectivo uso para burla de restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia.

“Jair Bolsonaro, Mauro Cid e, possivelmente, Marcelo Câmara tinham plena ciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação, se quedando inertes em relação a tais fatos até o presente momento”, diz a PF. A polícia cita como indícios do conhecimento de Bolsonaro o fato do certificado de vacinação do ex-presidente ter sido emitido nos dias 22 e 27 de dezembro do Palácio do Planalto.

A ofensiva incluiu mais cinco mandados de prisão preventiva e vasculha 16 endereços em Brasília e no Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas no bojo do inquérito das milícias digitais, que tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, as inserções falsas sob suspeita se deram, entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, e “tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários”.

“A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19”, indica a PF. A ofensiva mira supostos crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.

Vantagens – Moraes considerou ‘plausível, lógica e robusta’ a hipótese da Polícia Federal de que o ex-chefe do Executivo, ‘de maneira velada’, procurou ‘eventuais vantagens advindas da imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições 2022.

Segundo os investigadores, foi ‘criada uma estrutura criminosa no município de Duque de Caxias’, no Rio, para beneficiar o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, suas filhas e também o então presidente e sua filha Laura, além dos assessores Max Guilherme e Sergio Cordeiro.

“As inserções falsas tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos Poderes Públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid-19”, narrou a PF. Segundo a corporação, no dia 21 de dezembro, foram lançados no sistema do Ministério da Saúde registros sobre duas supostas doses da vacina que Bolsonaro teria tomado.

Ex-presidente nega alteração de documento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ontem, ao sair de sua casa em Brasília, que tenha adulterado o comprovante de vacinação contra Covid-19. As declarações foram dadas após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra ele. “Não existe adulteração. Eu não tomei a vacina e ponto final. Nunca neguei isso”, afirmou, acrescentando que a operação da Polícia Federal é tentativa de “criar um fato”.

Segundo Bolsonaro, apenas a esposa, Michelle, foi vacinada contra covid. “Não tomei a vacina após ler a bula da Pfizer. Minha esposa foi vacinada em 2021, nos Estados Unidos, com a Janssen, e minha filha Laura, de 12 anos, também não tomou vacina”. “Se eu tivesse que entrar (nos EUA) e apresentasse cartão, vocês estariam sabendo”, disse. “Meu celular foi levado, o da Michelle, eu não sei. Meu telefone não tem senha, não tenho nada a esconder sobre nada”, declarou, antes de sair junto do advogado. A PF confirmou que o celular do ex-presidente foi apreendido, mas ao contrário do que afirmou Bolsonaro, o aparelho tem senha de acesso que não foi fornecida por ele.

O advogado Marcelo Luís Ávila de Bessa disse que ainda não teve acesso ao inquérito, mas considera que o ato foi “arbitrário”. Bolsonaro deveria depor ontem à PF, mas a defesa pediu que fosse marcada outra data, alegando não ter tido acesso aos autos do processo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, franqueou acesso aos autos aos advogados do ex-presidente.

Moraes manda apreender passaporte

Ao autorizar a Operação Venire, que investiga a falsificação de dados de vacinação da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal (PF) apreender armas e o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PF fez buscas na casa do ex-presidente, em Brasília, nesta quarta-feira, 3, onde apreendeu o celular dele. o passaporte e as armas não foram encontradas. Bolsonaro voltou ao Brasil no final de março, depois de passar três meses nos Estados Unidos.

A decisão de Moraes estende as buscas a ‘endereços contíguos’, incluindo ‘quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias onde os investigados tenham se instalado’. O ministro autoriza ainda o acesso a dados armazenados em nuvem.

Além do ex-presidente, a PF investiga assessores de Bolsonaro e ex-servidores do governo. Um deles é o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens presidencial, que foi preso preventivamente. Com ele, os policiais apreenderam armas, além de U$S 35 mil e R$ 16 mil em dinheiro vivo.

Moraes também determinou que a PF ouça os profissionais de saúde que constam como tendo aplicado as doses de vacina no ex-presidente. Bolsonaro voltou a dizer nesta quarta que não foi imunizado contra a covid-19.