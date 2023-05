Conflito: ATAQUE DE DRONE CAUSA INCÊNDIO EM REFINARIA DE PETRÓLEO RUSSA

Um ataque de drone provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo na Rússia na quinta-feira (4; horário local), segundo a agência russa Tass.

O que aconteceu:

As chamas atingiram a refinaria de petróleo Ilsky, no território de Krasnodar. As informações são dos serviços de emergência locais à agência.

A Rússia disse hoje que derrubou dois drones ucranianos que tinham o Kremlin como alvo e denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. A Ucrânia nega ser responsável pelos ataques