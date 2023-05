Conselhão: COM EMPRESÁRIOS E ATIVISTAS, MIRA JUROS E POBREZA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, se reuniu pela 1ª vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 5ª feira (4.mai.2023). Dez participantes do grupo, formado por 246 pessoas, discursaram, além do chefe do Executivo.

Os integrantes do Conselhão miraram suas críticas nos juros altos, na desigualdade social e no crescimento da pobreza no país. Lula endossou os ataques à taxa de juros e citou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “Parece que ninguém pode falar de juros, como se 1 homem sozinho soubesse mais que 215 milhões de pessoas”.

“Aqui não é espaço para as pessoas falarem bem do governo, nem espaço para as pessoas só fazerem diagnóstico”, disse o chefe do Executivo no Palácio do Itamaraty. “Aqui é espaço para vocês ajudarem a governar este país, para vocês dizerem como as coisas sejam feitas”.

O presidente disse que o “povo mais pobre sofre as consequências dos juros”. Afirmou que as pessoas mais pobres não reclamam dos juros porque “o que importa é se a parcela cabe no seu bolso”, mas disse que isso não significa que ele concorda com o presidente do Banco Central. Foi aplaudido pelos presentes.

O petista falou rapidamente sobre um novo programa de financiamento. Anunciou que deverá discutir a proposta depois que retornar da viagem para a coroação do Rei Charles 3º no Reino Unido. De acordo com o mandatário, o programa terá financiamento externo para empresários brasileiros.

O bilionário Rubens Ometto, presidente dos conselhos de administração da Cosan, Compass, Rumo e Raízen, foi 1 dos convidados para falar. Ele disse que os juros altos asfixiam os empresários brasileiros, pediu ainda mais celeridade para o licenciamento ambiental e previsibilidade na condução econômica. “É muito difícil jogar quando se muda a regra do jogo no meio do jogo”. Defendeu também o novo teto de gastos.

Cada orador teve 3 minutos para apresentar suas ideias. Eis a lista daqueles que discursaram na 1ª reunião de Lula com o grupo:

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza

Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas

Sueli Carneiro, filósofa e ativista feminista antirracismo

Rubens Ometto, do Conselho de Administração da Cosan

Juvândia Moreira, presidente do Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT)

Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco

Tereza Vendramini, presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul

Kleber Karipuna , liderança de base da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria

Marcel Fukayama, co-fundador do Sistema B Brasil, diretor-executivo do Sistema B Internacional e co-fundador da Din4mo. Faz parte do Conselho Fiscal do CENPEC (Centro de Referências em Educação Integral)