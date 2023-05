Petrobras (PETR4): A PREVISÃO OTIMISTA DO GOLDMAN SACHS PARA OS DIVIDENDOS DA ESTATAL

Analistas do Goldman Sachs disseram que aumentaram as chances de a Petrobras (PETR4) anunciar US$ 4,7 bilhões em dividendos, juntamente com os resultados do primeiro trimestre, que serão divulgados em 11 de maio. O pagamento levaria a um rendimento implícito de cerca de 7,5%.

O valor que a empresa pode pagar reflete a atual política de dividendos de distribuir 60% do fluxo de caixa operacional menos o capex, segundo relatório assinado por Bruno Amorim e equipe.

Na véspera, a Petrobras informou que produziu 2,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboed) totais de petróleo e gás no primeiro trimestre de 2023, queda de 4,3%.

“Diversos investidores com os quais conversamos não esperam que a Petrobras anuncie tal dividendo e, portanto, caso isso se concretize, esperamos uma reação positiva do mercado após o anúncio“, afirmaram os analistas do Goldman Sachs.

Eles sustentam o otimismo quanto aos papéis da companhia na aprovação integral dos dividendos do quarto trimestre, nenhuma mudança na política de proventos após a eleição do conselho de administração e no o fato de que o novo CEO, Jean Paul Prates, dizer que respeitará as regras mesmo que discorde delas.

No entanto, o Goldman Sachs segue com recomendação neutra para as ações da Petrobras por conta do aumento da incerteza sobre as políticas a serem adotadas nos próximos anos.