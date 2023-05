Segurança: GUARDA MUNICIPAL COMPLETA 29 ANOS COMO REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu completa 29 anos de atuação nesta sexta-feira, dia 5 de maio, como referência na segurança pública e no atendimento à população.

No último ano (abril de 2022 a 2023) foram quase 10 mil atendimentos nas mais diversas áreas, conduzidos pelas equipes de Trânsito, Tático, Patrulha Maria da Penha, Defesa Civil, Corregedoria, Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), Grupo de Apoio ao Turismo e Eventos (GATE) e quadro administrativo.

Com um efetivo de 223 guardas municipais, a corporação tem neste momento a prioridade de manter a segurança em todas as 100 unidades de ensino da rede municipal (50 escolas, 44 Cmeis – Centros Municipais de Educação Infantil e 6 centros de convivência escola bairro).

Iniciada no mês passado, a Operação Escola Segura proporciona maior tranquilidade aos pais, alunos e professores com vistorias permanentes e rondas nas unidades de ensino. A operação também conta com apoio dos agentes patrimoniais do município.

“A guarda municipal sempre esteve presente nos bairros de todas as regiões da cidade, prestando um importante serviço à população. A corporação é referência no trabalho de cuidar das pessoas, juntamente com a Polícia Militar e as demais forças de segurança”, afirma o secretário de segurança pública Tenente-Coronel Marcos Antonio Jahnke.

Recentemente, por meio do Decreto 31.329/2023, a prefeitura também instituiu o Programa de Rondas Escolares, garantindo a ação permanente dos Guardas Municipais nas escolas, além das capacitações e treinamentos necessários aos agentes. Com o programa, o município conseguirá fortalecer as ações de segurança com apoio do Ministério da Justiça, que anunciou a liberação de R$ 150 milhões por meio do Programa Nacional de Segurança nas Escolas.

Concurso Público



Outro anuncio importante foi feito pelo prefeito Chico Brasileiro no mês passado, sobre a abertura do concurso da Guarda Municipal. A comissão que irá elaborar o edital já foi constituída pelo município e trabalha no planejamento do processo de seleção.

A proposta é contratar inicialmente 100 agentes de segurança, assim que o município baixar o índice da folha, tendo em vista a conclusão da reforma da previdência. A medida visa garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.