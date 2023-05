Conflito: RUSSOS EVACUAM CIDADE UCRANIANA PRÓXIMA DA USINA NUCLEAR DE ZAPORIZHZHIA

O prefeito ucraniano de Melitopol, Ivan Fedorov, disse que houve esperas de cinco horas enquanto milhares de carros saíam.

O órgão de vigilância nuclear da ONU alertou que um “acidente nuclear grave” poderia ocorrer.

Falando ao programa Newshour da BBC, Rafael Grossi – diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) – disse que a evacuação de residentes perto da usina nuclear indicava a possibilidade de combates pesados ​​entre as forças russas e ucranianas ao redor da usina.

Embora os reatores da usina não estivessem produzindo eletricidade, eles ainda estavam carregados com material nuclear, disse ele.

Grossi acrescentou que teve que viajar por um campo minado quando visitou a fábrica algumas semanas atrás.

Anteriormente, a AIEA alertou em um comunicado que a situação na fábrica de Zaporizhzhia estava “se tornando cada vez mais imprevisível e potencialmente perigosa”.

A equipe operacional ainda estava no local, mas havia “profunda preocupação com as condições cada vez mais tensas, estressantes e desafiadoras para o pessoal e suas famílias”.

Ele disse que os especialistas da AIEA na usina “receberam informações de que a evacuação anunciada de residentes da cidade vizinha de Enerhodar – onde mora a maioria dos funcionários da usina – começou”.

Na sexta-feira, o chefe regional instalado pela Rússia, Yevgeny Balitsky, disse que “nos últimos dias, o inimigo intensificou o bombardeio de assentamentos perto da linha de frente”.

“Tomei, portanto, a decisão de evacuar primeiro todas as crianças e pais, idosos, deficientes e pacientes hospitalares”, escreveu ele nas redes sociais. .

A AIEA emitiu alertas anteriormente sobre a segurança na usina – que a Rússia capturou nos primeiros dias de sua invasão no ano passado – depois que bombardeios causaram cortes temporários de energia.

Em março, a AIEA alertou que a usina estava funcionando com geradores a diesel para manter os sistemas vitais de resfriamento funcionando, após danos às linhas de energia.

Desde que a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022, o número de funcionários na fábrica diminuiu, diz a AIEA, “mas a administração do local afirmou que permaneceu suficiente para a operação segura da fábrica”.

As forças russas ocupam grande parte da região de Zaporizhzhia, mas não a capital regional Zaporizhzhia, que fica a nordeste de Enerhodar, do outro lado do reservatório de Dnipro.

No domingo, o estado-maior ucraniano disse que os civis estavam sendo evacuados para as cidades de Berdyansk e Prymorsk, mais dentro do território controlado pela Rússia.

O prefeito exilado de Melitopol, Ivan Fedorov, escreveu no Telegram que as lojas nas áreas evacuadas ficaram sem mercadorias e remédios.

Ele também disse que os hospitais estavam dispensando pacientes para a rua em meio a temores de que o fornecimento de eletricidade e água pudesse ser suspenso se a Ucrânia atacasse a região.

E ele afirmou que dois terços dos comboios de evacuação – supostamente compostos por civis – consistiam na retirada das tropas russas. A BBC não pode verificar esta afirmação.

“A evacuação parcial que eles anunciaram está indo muito rápido, e existe a possibilidade de que eles estejam se preparando para provocações e (por essa razão) focando nos civis”, acrescentou Fedorov.