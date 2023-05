Metodologia: PESQUISA ONLINE VAI MAPEAR HÁBITOS DE CONSUMO DOS PARANAENSES NO TURISMO

A Secretaria de Estado do Turismo, por meio da sua Coordenadoria de Inteligência e Estratégia, lançou uma pesquisa online com o objetivo de conhecer a opinião e percepção da população paranaense sobre o turismo, bem como identificar os seus principais destinos e hábitos de consumo de viagens. Para participar, basta acessar o formulário elaborado em parceria com a Celepar, que está disponível neste link até o dia 18 de junho.

O questionário é rápido e bem simples de ser respondido. As informações obtidas servirão de base para a formulação de políticas públicas visando o melhor desenvolvimento do turismo, permitindo captar a percepção dos paranaenses.

“É muito importante que os moradores do Paraná participem desta pesquisa, pois dessa forma a Secretaria vai conhecer melhor os hábitos, interesses e preocupações relacionados ao nosso turismo. Os resultados deste levantamento ajudarão na tomada de decisões”, ressalta o secretario de Estado do Turismo, Marcio Nunes.

Por meio do formulário, será possível saber quantas viagens o os paranaenses fazem por ano, em média; quais destinos preferem dentro do Estado; que motivos o levam a viajar e a escolher seu destino; como veem o fomento e as políticas de turismo em seus municípios; dentre outros. Também será possível mensurar os impactos dos atrativos religiosos, do turismo rural, e dos parques naturais no cenário estadual.

O diretor de Sustentabilidade e Inteligência Turística da Secretaria, Marcelo Martini, reforça a importância da participação popular. A pesquisa será divulgada em eventos e junto às 399 prefeituras. “Quanto maior a base de dados, mais consistentes serão os resultados”, disse.

“O turismo é um braço importante da economia paranaense, pois movimenta uma extensa cadeia produtiva. Conhecer melhor o comportamento de consumo e a percepção turística dos moradores do Paraná é fundamental para subsidiar o processo de transformação positiva nas nossas 19 regiões turísticas”, afirmou Yure Lobo, coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da pasta.

“Queremos melhorar os serviços e produtos disponíveis, além de acompanhar as tendências de mercado”, arrematou Gilce Zelinda Battistuz, técnica em Estatística da pasta.