Em Foz: POLICIAIS MILITARES, ACUSADOS DA MORTE DE 3 JOVENS, VÃO A JULGAMENTO

A Sessão de Julgamento começou às 9h30, dessa segunda-feira (08), no Salão do Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu. Sete policiais militares serão julgados, acusados das mortes de um adolescente e dois jovens, em junho de 2014, em Foz do Iguaçu.

Claudio de Souza Gonçalves, de 16 anos, e Gesé Raimundo de Meira, 24 anos, teriam sido mortos por 4 (quatro) PMs, no 7 de junho, por volta das 17h25, no bairro Portal da Foz.

No mesmo dia, momentos depois, no Bairro Morumbi, 3 (três) PMs teriam matado Clark Pereira Brandão, de 21 anos.

Apesar dos registros em bairros diferentes, o Ministério Público informou que, antes da ações, que terminaram nas mortes, teria ocorrido abuso de autoridade por parte dos PMs, em duas ocasiões e os casos estão relacionados.

Os familiares dizem que os jovens foram assassinados. De acordo com os policiais, eles eram suspeitos de roubos e, durante patrulhamento, houve confronto e troca de tiros. Os PMs respondem por homicídio qualificado.

O advogado Cláudio Dalledone, que atua na defesa do PMs, disse que os policiais ficaram um tempo afastados, durante as investigações, e todos retornaram ao trabalho normalmente. “Foram quase 10 anos até o julgamento de hoje. A comunidade vai decidir, mas todos eram conhecidos da polícia”.

Segundo o Ministério Público, não serão ouvidas nem testemunhas e nem haverá interrogatórios. Por isso o júri deve terminar ainda hoje.