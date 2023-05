Entenda: QUAL O IMPACTO DO CHATBOT NO MEIO AMBIENTE

De acordo com o estudo ‘Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models’, realizado por pesquisadores de universidades do Colorado e do Texas, os data centers de treinamento e implantação de modelos de IA consomem muita água – principal fonte que alimenta as operações para geração de energia e resfriamento dos servidores que atendem aos chatbots.