Evento do PL Mulher: ‘QUEREMOS MULHERES NA POLÍTICA PELO POTENCIAL E PELO PROTAGONISMO’ DIZ MICHELLE

A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo na noite deste sábado, 6, em seu Instagram, onde defende a cota para mulheres na política. Ela também aproveitou e agradeceu os apoiadores que compareceram no evento. No vídeo, ela defende o fortalecimento da mulher na política. “Nós queremos mulheres na política pelo seu potencial, pelo seu protagonismo. Nós não queremos apenas cumprir uma cota de 30%.

Acreditamos no potencial de cada mulher que entra na política brasileira. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês”, disse Michelle. Mais cedo, em um evento do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ela se confundiu e havia defendido o fim da cota das mulheres em seu discurso e fez um vídeo se retificando. “Esse projeto foi criado para fortalecer o protagonismo feminino, visando identificar novas lideranças. Nós queremos, presidente Valdemar, erradicar a cota dos 30%, queremos a mulher na política pelo seu potencial”, discursou. O evento contou com a presença do seu marido, e ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).