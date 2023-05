Governo: DARCI PIANA ASSUME O CARGO NO PARANÁ ATÉ DIA 16 DE MAIO

Com a viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior para uma missão nos Estados Unidos e Portugal, o vice-governador Darci Piana assume a partir deste domingo (07) o Governo do Paraná. Esta é a segunda vez neste mandato que Piana fica à frente do comando do Palácio Iguaçu, cargo no qual deverá permanecer até o dia 16 de maio, quando o governador retorna às suas atividades em solo nacional.

Piana já ocupou o cargo de governador do Estado em outras oportunidades durante o primeiro mandato do governador Ratinho Junior, com as viagens dele para China, França, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

Nessa primeira semana ele comanda algumas iniciativas importantes do Estado. Na segunda-feira, participa do lançamento do edital de adesão de startpus ao BRDE Labs 2023, programa de inovação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e de uma agenda com o Banco Mundial, que tem financiamentos em andamento com o Estado – o mais recente deles é o Paraná Eficiente, de US$ 130 milhões, com objetivo de implementar projetos de gestão de saúde e de inovação e modernização da administração.

No fim da semana, ele viaja a Maringá para participar de um evento de liberação de investimentos do BRDE a produtores da região dentro da Expoingá, além de visitar a feira agropecuária.

MISSÃO – O governador Ratinho Junior vai participar de agendas com empresários e autoridades nos Estados Unidos e Portugal. O objetivo é atrair investimentos dos dois países para projetos de infraestrutura e energia, além de buscar soluções inovadoras em áreas como tecnologia e turismo.

A viagem aos EUA é organizada pela Invest Paraná, agência de captação de negócios do Governo, vinculada à Secretaria estadual de Indústria, Comércio e Serviços. Em Portugal, além da Invest, a missão é organizada pela Celepar, a companhia de tecnologia do Estado, vinculada à Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Nos Estados Unidos, a visita será de 8 a 12 de maio. Na sequência, a comitiva vai a Portugal, onde fica de 13 a 16 de maio.

Nos EUA, a missão terá um Paraná Day, a participação no Lide Brazil e visitas ao Bank of America e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em Portugal, ele terá reuniões com dois ministros portugueses: o da Educação, João Costa, e o da Saúde, Manuel Pizarro. A passagem pelo país europeu tem outro foco, voltado para as potencialidades turísticas do Estado e inovação.