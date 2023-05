Investimento: COM DOAÇÃO DE R$ 500 MI, REINO UNIDO ADERE AO FUNDO AMAZÔNIA

O esforço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar a base de doadores do Fundo Amazônia obteve mais um sucesso na sexta-feira, 5 de maio, com o anúncio de uma doação de cerca de R$ 500 milhões pelo governo do Reino Unido. O acordo foi fechado durante a visita do líder brasileiro ao primeiro-ministro Rishi Sunak, na véspera da coroação do rei Charles III em Londres.

“O presidente Lula tem exibido grande liderança [na questão] da mudança climática. Com satisfação, o Reino Unido irá contribuir com o Fundo Amazônia, para que possamos ajudar a parar o desmatamento e proteger a biodiversidade”, destacou Sunak em post em uma rede social.

A Amazônia também foi tema de uma conversa entre Lula e Charles III durante as festividades da coroação. “A primeira coisa que o rei disse para mim foi para eu cuidar da Amazônia. E eu falei: ‘Eu preciso de ajuda, não é só a nossa vontade. É preciso ajuda e muitos recursos’”, disse o presidente brasileiro.

Dessa forma, o Reino Unido se torna o quarto parceiro internacional do Brasil no financiamento de projetos de preservação florestal e ação climática na Amazônia, ao lado dos doadores originais, Alemanha e Noruega, e dos Estados Unidos, que também anunciaram recentemente a doação de R$ 2,5 bilhões ao Fundo Amazônia.

Prioridade de política externa

As conversas entre Brasil e Reino Unido em torno do Fundo Amazônia são realizadas desde a vitória eleitoral de Lula em outubro passado. O presidente brasileiro elencou a ampliação da base de doadores do Fundo como uma de suas prioridades de política externa neste começo de governo.

O financiamento internacional para ações de meio ambiente e clima no Brasil é visto como uma alternativa para driblar o aperto orçamentário e reposicionar o Brasil como ator confiável nessa agenda no exterior. O g1 informou que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, pretende utilizar os recursos doados pelo Reino Unido para ações de proteção indígena e combate ao desmatamento.