Veja Atualizações: NOVO CHATGPT DEIXA GOOGLE PARA TRÁS E FAZ MALUQUICES

O Google está com problemas. É o que disse Rowan Cheung, numa rede social, após testar versão “Alfa” do ChatGPT com GPT-4 – modelo mais avançado da OpenAI – ao qual teve acesso antecipado. A principal diferença desse modelo, em relação ao anterior (GPT-3.5), é garantir acesso ao chatbot a dados em tempo real.

É que o banco de dados da versão “convencional” do ChatGPT, apesar de gigantesco, traz informações de setembro de 2021 para trás. Com esse salto, dá para fazer maluquices no chatbot da OpenAI e deixar o Google – enquanto buscador de informações – para trás, segundo Cheung.

Maluquices no novo ChatGPT

GPT-4 deixa ChatGPT mais preciso, o que aumenta gama das suas aplicações (Imagem: NurPhoto/Getty Images)

Confira abaixo as oito maluquices descobertas por Rowan Cheung durante seus testes na versão “Alfa” do ChatGPT com GPT-4:

Buscar, resumir e tabelar notícias mais recentes

O ChatGPT mais avançado consegue resumir as notícias mais recentes do dia e citar suas fontes. O comando para isso é: “Liste 10 coisas que aconteceram na IA esta semana”, seguido de “Coloque em uma tabela com links para fontes”.

Resumir páginas e listar seus links.

No teste de Cheung, o ChatGPT resumiu sua newsletter mais recente e entregou os links para as principais ferramentas mencionadas no texto. O comando para isso foi: “Resuma essa newsletter do The Rundown para mim e crie uma lista de 10 URLs [links]”.

Encontrar posts populares em subreddits

Dá para usar isso em vários subreddit. E o ChatGPT atualiza o usuário com tudo em cinco minutos. O comando é: “Quais são os posts em destaque em /r/chatgpt hoje”.

Analise códigos do algoritmo do Twitter

Usando o código do algoritmo do Twitter, o ChatGPT consegue dizer exatamente viralizar na rede social de Elon Musk. Comando: “Pegue este código para o algoritmo do Twitter e diga as melhores práticas para viralizar no Twitter [código]”.

Explorar “locais secretos” para turistar

Chega de cair na toca do coelho ao vasculhar por atrações e locais diferentões na cidade (e/ou país) para onde você quer viajar. O novo ChatGPT cuidará disso. Para isso, vai bastar pedir, por exemplo: “Encontre pontos escondidos para turistas em Maui, no Havaí”

Buscar recomendações com boas avaliações

Tem dias em que encontrar produtos e/ou lugares com boas avaliações dos usuários demora horas. No novo ChatGPT, dá para resolver isso em minutos. Para isso, vai bastar o comando: “Encontre os 3 melhores lugares para tomar café em Vancouver com base nas melhores avaliações”.

Recapitular ações financeiras com melhor desempenho

ChatGPT com GPT-4 também servirá como uma espécie de analista pessoal de ações financeiras. Isso porque ele conseguirá responder ao seguinte comando: “Você pode me dizer quais são as 10 ações com melhor desempenho esta semana?”

Criar artigos (com fontes)

O novo ChatGPT também poderá gerar artigos sobre determinados temas. E ainda citar suas fontes. Para isso, bastará pedir: “Crie um artigo curto sobre ameaças da Inteligência Artificial e cite pelo menos 5 fontes com links de URL para as fontes”.

Os vídeos com demonstrações das ações citadas na lista acima estão disponíveis no “fio” (também chamado de thread) postado por Cheung no Twitter.

Google is in trouble. I got early 'Alpha' access to GPT-4 with browsing and ran some tests. Here are 8 crazy things I found: pic.twitter.com/ndxKGSqlL0 — Rowan Cheung (@rowancheung) May 7, 2023