Em foz: POLÍCIA MANTÉM BUSCAS E INVESTIGA CRIME BÁRBARO COM 3 PESSOAS MORTAS E ESQUARTEJADAS

Um crime bárbaro abalou a população iguaçuense. Três pessoas, uma mulher e dois homens, foram mortas e esquartejadas em Foz do Iguaçu, conforme a Polícia Civil, que não divulgou as identidades. A investigação começou após queixa de desaparecimento registrada em 4 de maio.

As primeiras partes dos corpos foram encontradas no sábado, 6, na região do Cidade Nova, bairro na área Norte. A 6.ª Subdivisão de Polícia Civil (SDP) segue as buscas com o apoio da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros, que participa da operação com cão farejador.

A delegada Iane Cardoso, que conduz a investigação, manifestou-se oficialmente nesta segunda-feira, 8. Ela disse que uma pessoa procurou a delegacia para relatar que o seu namorado, a irmã e o sobrinho deles não eram vistos desde as 23h do dia 30 de abril.

Equipes policiais foram à casa em que a mulher, também vítima do crime, viveria com o companheiro, para buscas. Durante o trabalho técnico, peritos da polícia encontraram vestígios indicativos de que poderia ter havido um crime naquele imóvel.

Triplo homicídio

Uma testemunha foi localizada. Ela relatou que “naquele local teria ocorrido um triplo homicídio, e o autor esquartejado os corpos e os descartado na mata que fica nos fundos da residência”, contextualizou a delegada Iane Cardoso, responsável pelas diligências.

“A polícia está investigando o caso e já trabalha com suspeitos”, pontuou a delegada. E frisou que o Instituo Médico Legal atua para identificar as vítimas. “Tudo indica, de acordo com o que está sendo coligido, que se tratam dos três indivíduos desaparecidos”, informou Iane.

Uma linha da investigação em andamento conduz à hipótese de feminicídio precedido de duplo homicídio qualificado. O suspeito do crime horrendo está foragido.