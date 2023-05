Referência: MÉDICOS DA CALIFÓRNIA CONHECEM ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE EM FOZ DO IGUAÇU

Representantes do Long Beach Memorial Medical Center, de Los Angeles, na Califórnia, estão em Foz do Iguaçu para conhecer a estrutura e organização dos equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde.

A médica preceptora de Medicina da Família e Comunidade, Brooke La Duca e o médico residente Frank Valdez estiveram na manhã desta terça-feira (09) na Unidade Básica de Saúde do São Roque, onde foram recebidos pelos trabalhadores e acompanharam os atendimentos à população.

Nos próximos dias, eles farão visitas aos demais equipamentos, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD), Consultório na Rua, Ambulatório de Hepatites Virais, Centro de Controle de Zoonoses e as unidades do Morumbi III, Padre Monti e Profilurb II.

O objetivo das visitas, conforme explicou a médica Regina Dias, que acompanhou a equipe, é conhecer a realidade do Sistema Único de Saúde no Brasil e estreitar as relações com o município para um futuro intercâmbio de médicos residentes. “O foco do trabalho deles é a saúde internacional e preventiva, por isso eles estão em Foz para conhecer o sistema, o território, o trabalho com a comunidade, para futuramente tentarmos viabilizar um intercâmbio entre os programas de residência em Medicina da Família”, explicou Regina, que é doutora em saúde pública e docente do curso de medicina da Unila (Universidade federal da Integração Latino Americana).

Na Unidade do São Roque, os visitantes também puderam trocar experiências com os alunos internos de Medicina da Unila, que atuam no local desde o ano passado.

“Receber eles e mostrar a nossa realidade é muito interessante e um orgulho pra nós. Apresentamos a eles o SUS e a importância deste sistema para o Brasil; a realidade da nossa unidade e esse olhar mais social, voltado às necessidades das pessoas; o trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACS), que é algo novo pra eles, assim como o diagnóstico situacional das unidades”, explicou o estudante de medicina, Steven Cruz González.

Também estão programadas visitas à sede da Secretaria Municipal de Saúde e ao Centro Pop, da Assistência Social. O cronograma segue até o dia 19 deste mês.