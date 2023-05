Moradia Legal: PREFEITURA E TJ-PR ENTREGAM MAIS 600 TÍTULOS DE IMÓVEIS REGULARIZADOS PELO PROGRAMA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu e o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) realizam nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), a entrega de mais 600 títulos de imóveis regularizados pelo “Programa Moradia Legal” nas regiões dos Jardins Cláudia, São Paulo e Porto Meira.

Na quinta-feira (11), a solenidade acontecerá no Centro de Convivência do Idoso (CCI), às 19h, e contemplará os moradores do Jardim Cláudia e São Paulo e na sexta-feira (12), no mesmo horário, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida receberá as famílias do Porto Meira para a entrega dos títulos.

As cerimônias oficiais contarão com a presença dos coordenadores do Programa Moradia Legal, o desembargador Dr. Abraham Lincoln Merheb e o juiz de Direito, Dr. Ricardo Piovesan. Também participarão do ato, o prefeito Chico Brasileiro, a Diretora Superintendente do Fozhabita, Elaine Anderle e representantes da Câmara Municipal de Vereadores.

Avanço



Foz do Iguaçu é a cidade que mais regulariza moradias no Paraná. Desde 2020, quando o Município aderiu ao programa “Moradia Legal”, cerca de duas mil famílias conquistaram definitivamente a posse do seu imóvel e até o final do ano, mais 1.589 terão o sonho realizado, totalizando mais de 3.500 regularizações.

A ação já chegou a vários lugares da cidade: Jardim Paraná, Vila Borges, Novo Mundo, Morumbi I,II,III,IV, Portal da Foz, Bela Vista de Itaipu, Vila Miranda, Jardim São Paulo, Jd. Cláudia, e Loteamento Sohab.

O Programa Moradia Legal é um projeto de regularização fundiária urbana em parcerias entre o TJ-PR, Ministério Público e prefeituras, que garante às famílias, em habitações vulneráveis, a documentação efetiva do seu lote.

O compromisso do Município tem o enfoque de garantir a dignidade aos moradores. “É uma parceria crucial que promove, sobretudo, a dignidade e a cidadania dos moradores, também com respeito ao pertencimento e ao futuro”, enfatizou o prefeito Chico Brasileiro.