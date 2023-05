Operação: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PEDE QUE PF ABRA INQUÉRITO SOBRE MANIPULAÇÕES EM JOGOS

O Ministério da Justiça anunciou, nesta quarta-feira (10), que determinou a instauração de um inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis dos indícios de manipulação de resultados em competições esportivas.

A aposta cita que as suspeitas envolvendo a máfia das apostas esportivas tiveram repercussão interestadual e até internacional.

Até então, o caso vinha sendo tocado pelo Ministério Público do estado de Goiás, através de operação batizada como Penalidade Máxima.

Entenda o caso

Jogadores de todas as séries do Campeonato Brasileiro estão sendo investigados por interferência e/ou tentativa de manipulação de ações dentro do campo de jogo, principalmente em partidas realizadas em 2022. Na nova denúncia do MP, porém, já são citados jogos do Paulistão e Gauchão de 2023.

A Justiça de Goiás acatou a nova denúncia nesta terça-feira (9). Agora, os 17 citados são réus e têm um prazo de dez dias para responder as acusações. Desses, cinco são atletas profissionais. A decisão é da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais do Estado de Goiás.

Em 16 de março, a Justiça do estado de Goiás já havia aceitado a denúncia da primeira fase da mesma operação.

A nova denúncia do MP-GO

Nove pessoas são investigadas por “dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva”. Efetivamente, são as pessoas que abordaram os jogadores oferecendo valores para cometer pênalti ou ser punido com cartão. A pena de reclusão vai de dois a seis anos e multa.

Os atletas que se tornaram réus são:

Eduardo Bauermann (Santos)

Victor Ramos (à época na Portuguesa)

Igor Carius (à época no Cuiabá)

Paulo Miranda (à época no Juventude)

Fernando Neto (à época no Operário-PR)

Todos teriam negociado valores para participar do esquema.

Outros quatro jogadores colaboraram com as investigações e não foram denunciados pelo MP-GO.

Onitlasi Moraes Rodrigues Júnior (à época no Juventude), Kevin Lomónaco (Bragantino), Nikolas Santos de Farias (Novo Hamburgo) e Emilton Pedroso Domingues (Inter de Santa Maria) receberam valores e concordaram com a manipulação, mas auxiliaram o órgão público nas investigações.