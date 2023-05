Tarcísio defende: QUE CONGRESSO DERRUBE ATOS DO GOVERNO ‘NÃO PODE DAR PASSOS PARA TRÁS’

A viagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para Nova York começou nesta quarta-feira, 10. O mandatário tem a missão de cumprir uma série de reuniões e agendas bilaterais nos Estados Unidos com bancos e fundos de investimento até sexta-feira, 12. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o governador detalhou os objetivos da visita ao país: “É uma agenda onde a gente vai ter a oportunidade de conversar com os principais fundos de investimento do mundo, com vários bancos e com os clientes desses bancos. O objetivo é trazer investimento para São Paulo.

Se a gente conseguir trazer investimentos, no final a gente está trazendo empregos, é o nosso grande objetivo. Temos uma carteira de R$ 180 bilhões em concessões, PPPs e privatizações. Obviamente a gente quer trazer excelentes investidores e bons operadores de infraestrutura para dar conta desse desafio, dessa carteira”.

Esta será a terceira missão internacional da atual administração — as anteriores ocorreram em janeiro, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e em março, com passagens por Reino Unido, Espanha e França.