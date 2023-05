União: A UE VAI CEDER DADOS A PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Os países abrangidos pelos acordos são Brasil, Bolívia, Equador, México e Peru, que visam reforçar o controlo e a luta contra o crime organizado, especialmente o tráfico de droga e o terrorismo.

A ratificação pelo Grupo dos 27 teve lugar durante uma reunião de embaixadores na capital, uma decisão que será oficialmente aprovada numa reunião posterior dos ministros dos países do continente.

A Suécia, que detém a presidência rotativa do bloco regional, descreveu a iniciativa num comunicado como um passo importante, uma vez que irá reforçar a colaboração e o fornecimento de informações pessoais entre a Europol e as autoridades destes territórios.

Os acordos abrangem a luta contra a criminalidade transnacional grave, a luta contra a entrada ilegal de drogas na Europa e a cibercriminalidade, embora incluam garantias relativas à protecção da privacidade, dos dados e dos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos.

Por isso, a UE exigiu cooperação apenas nos crimes e infracções relacionados com as competências da agência europeia, com base no estabelecimento claro e preciso das salvaguardas e controlos necessários.