Dados: PETROBRAS TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 38,2 BILHÕES NO PRIMEIRO TRIMESTRE

A Petrobras obteve um lucro líquido de R$ 38,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Os dados foram divulgados pela petroleira nesta quinta-feira, 11. Em comparação ao primeiro trimestre de 2o22, a queda foi de 14,4%. O recuo foi de 12% em comparação aos últimos meses do ano passado. A empresa explicou que o resultado foi influenciado pela queda de 19,9% nos preços do petróleo no primeiro trimestre de 2023 ante igual período de 2022. “Esse resultado é explicado principalmente pela desvalorização do Brent e menor resultado financeiro, parcialmente compensados por menores despesas operacionais “, informou a Petrobras.

A petroleira informou ainda que houve maior despesa com imposto de renda e justifica a ausência de créditos tributários ocorridos no quarto trimestre pela distribuição de dividendos do exercício de 2022 na forma de juros sobre capital próprio. Apesar disso, a companhia informou que o lucro veio acima do esperado por uma pesquisa da Refinitv, de R$ 31,96 bilhões. No dia 31 de março, a dívida bruta alcançou US$ 53,3 bilhões, uma queda de 0,8% em comparação com o fim do ano passado, atingindo o menor nível desde 2010. A dívida líquida atingiu US$ 37,6 bilhões, uma queda de 9,5% em comparação com dezembro de 2022.

A empresa também aprovou nesta quinta-feira o pagamento de 24,7 bilhões em dividendo aos acionistas.

O pagamento foi aprovado pelo novo Conselho de Administração da estatal, empossado no final do mês passado. Já o lucro de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) somou R$ 72,5 bilhões, queda de 6,7% ante um ano antes e em linha com o observado no último trimestre.