Destinos Turísticos Inteligentes: FOZ ESTÁ HABILITADA PELO MINISTÉRIO DO TURISMO A PARTICIPAR DA ESTRATÉGIA

Foz do Iguaçu está entre os 42 municípios habilitados pelo Ministério do Turismo (Mtur) para fazerem parte da estratégia Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Destes, 10 serão selecionados para receber diagnóstico e consultoria técnica para auxiliar a construção de um plano de transformação, bem como apoiar o planejamento de um sistema de gestão de DTI.

A lista dos municípios habilitados foi divulgada pelo Mtur nesta terça-feira (09) e está disponível no link https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/chamadas-publicas-e-selecoes/Edital_01.2023_DTI_Brasil_ResultadoHabilitao_Publicao_Site.pdf. O anúncio dos dez classificados será feito no dia 07 de junho.

“Foz do Iguaçu é uma cidade que tem um alto potencial para se consolidar como Destino Turístico Inteligente. Estamos muito felizes por sermos selecionados nesta primeira etapa e esperançosos de que estaremos entre os 10 classificados”, destacou o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, André Alliana.

Os 10 municípios classificados passarão por um diagnóstico, que vai apontar uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local. Também serão capacitados gestores locais do setor. Os municípios deverão definir os seus cronogramas de implantação com base nos resultados da avaliação realizada e conforme necessidades e possibilidades de cada um.

Entre os requisitos para a habilitação, o município deveria estar nas categorias A e B do Mapa do Turismo Brasileiro de 2022, do Programa de Regionalização do Turismo. Também deveriam ser entregues cinco documentos obrigatórios para a habilitação.

O que é um DTI

Um Destino Turístico Inteligente é aquele que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, comprometido com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas. Além disso, para fazer parte dos Destinos Inteligentes o município precisa se esforçar em resolver problemas de áreas como segurança, acessibilidade, infraestrutura, comunicação, marketing, entre outras, de forma inovadora e com o uso de tecnologias.