Infraestrutura: PAÍS PRECISA DE R$ 295 BILHÕES PARA MODERNIZAR MOBILIDADE URBANA

O Brasil precisa investir R$ 295 bilhões até 2042 para modernizar a mobilidade urbana nas 15 principais regiões metropolitanas do país, segundo estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Eis a íntegra (14,1 MB).

O estudo também aponta que é importante ampliar o número de Parcerias Público-Privadas em um modelo que agrupe a construção do sistema, da operação e da manutenção, em contratos de duração em torno de 30 anos.

“A natureza vinculante das restrições e o baixo investimento público em transporte público de massa implicou em um padrão caracterizado por interrupções e paralisia de projetos, o que levou à procura de novos arranjos institucionais, em particular no âmbito da mobilidade urbana metro ferroviária”, diz o estudo.

O estudo também concluiu que a crise na mobilidade urbana no Brasil se agravou a partir de 2010 com o aumento do uso de carros ao mesmo tempo em que a crise fiscal se agravava. O momento coincidiu também com a diminuição dos investimentos em sistemas de transporte de massa.

Eis as recomendações propostas pela CNI para o sistema de mobilidade urbana:

assegurar instrumentos mais efetivos para a modernização dos sistemas, com o aperfeiçoamento institucional e de governança dos municípios, e uma lei municipal como ferramenta de efetivação dos planos de mobilidade;

dar às regiões metropolitanas estruturas de governança mais efetivas, transferindo as atribuições da gestão da mobilidade urbana para uma instituição de natureza metropolitana voltada exclusivamente à mobilidade;

ampliar os recursos públicos para investimentos em mobilidade. O estudo aponta que uma possível fonte de recursos seria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-Combustíveis), que tem previsão de retomada de cobrança em 2023;

criar “fundos de equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de transporte coletivo”, administrados pelas regiões metropolitanas com a União; e

financiar gratuidades pelo orçamento público, eliminando os subsídios cruzados.

O estudo também apontou que as gratuidades do transporte urbano devem ser financiadas pelo poder público. Para a CNI, a prática do subsídio cruzado (quando um ativo superavitário financia outro que dá prejuízo) encarece as demais tarifas.

“É fundamental que seja revista a elegibilidade ou o direcionamento das gratuidades, como o modelo de financiamento. Nessa perspectiva, deveriam ser eliminados os subsídios cruzados e o Estado assumindo o ônus de forma transparente, e refletido no orçamento”, informou o estudo.

A CNI também sugere como fonte extra de financiamento a taxação de aplicativos de transporte por incentivar o maior uso de carros particulares nas cidades e contribuir para congestionamentos.

“A taxação dos transportes por aplicativo não só se justifica como está sendo adotada em um número crescente de localidades no mundo como forma de regular o serviço, como é o caso de 14 Estados e 20 cidades estadunidenses (…) Assim, recomendamos a aplicação dessa via de tributação como forma de minimizar as externalidades negativas causadas pelos aplicativos de corrida e ser uma fonte de recursos para custeio do subsídio ao transporte coletivo”, diz o estudo.