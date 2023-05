Apoio: EQUIPES DA PREFEITURA FAZEM ABORDAGENS ÀS MULHERES PARAGUAIAS EM SITUAÇÃO DE ESMOLAGEM

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Consultório na Rua, da Secretaria da Saúde, realizaram nesta sexta-feira (12) uma ação conjunta de abordagem às mulheres paraguaias em situação de esmolagem em Foz do Iguaçu.

O trabalho teve o apoio da Guarda Municipal e aconteceu durante toda a manhã na Avenida Jk – um dos pontos de maior concentração dessas mulheres.

A situação é acompanhada há bastante tempo pelo Serviço de Abordagem Social do município e já foi denunciada aos órgãos competentes. “Fazemos abordagens constantes a essas mulheres, que são encaminhadas ao Consulado Paraguaio e aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, no país de origem. Mas infelizmente esta é a capacidade no município numa situação como essa”, explica o secretário de Assistência Social, Elias de Sousa Oliveira.

A situação, segundo ele, já foi denunciada aos órgãos de segurança, já que se trata de quadrilhas organizadas que aliciam essas mulheres. “Uma série de denúncias já foram feitas por meio de registros fotográficos, na mídia, no legislativo, é uma realidade que conhecemos bem. Essas mulheres e crianças são achacadas por uma quadrilha, por isso defendemos a intervenção das forças de segurança na esfera federal, no âmbito do município, na passagem na Ponte da Amizade para haver maior controle protetivo a essas mulheres e crianças”, defendeu.

A situação também foi tratada pelo prefeito Chico Brasileiro em reunião no Consulado Paraguaio, no dia 18 de abril. As abordagens realizadas pelo município terão maior frequência a partir de agora, a fim de inibir a presença destes grupos de aliciadores.