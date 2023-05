Apreensão: PF, BPFRON E COPE APREENDEM VEÍCULOS COM MERCADORIAS CONTRABANDEADAS

A Polícia Federal apreendeu, em ação conjunta com o BPFron e o COPE, três veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai, na tarde dessa sexta-feira (12/5), em Santa Helena/PR.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento realizado pela equipe policial, na região de Vila Celeste/PR, quando foi constatado três veículos com diversos pneus e caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai, sem nenhum responsável pelas proximidades.

Diante da situação, três veículos e as mercadorias contrabandeadas foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a realização das medidas cabíveis.