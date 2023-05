Conheça: EMBARQUE NO PASSEIO PELA MAIOR HIDRELÉTRICA DO MUNDO E CONHEÇA OS ATRATIVOS DE ITAIPU

A segunda reportagem especial de turismo do PIMENTA destaca um dos atrativos mais visitados no Sul do Brasil. O espetáculo proporcionado pela água liberada pelo vertedouro (estrutura usada para escoar o excedente do reservatório), a história e curiosidades sobre a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu estão entre os principais motivos para uma visita a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo.

Os ingressos para conhecer de perto as belezas da usina são bem concorridos. O Passeio Especial, com visita panorâmica e interna, é o mais disputado. O Passeio Especial custa R$ 160 por pessoa e dura cerca de 2h30min. A opção inclui um passeio de ônibus, com paradas em dois mirantes no trajeto denominado panorâmico, e uma terceira parada no topo da barragem, que fica a 255 metros de altura em relação ao nível do mar.

A segunda etapa do passeio é uma visitação interna, com passagem pela casa de máquinas, onde o turista tem o privilégio de ver de perto as catedrais de concreto, eixo de turbina, galeria das unidades geradoras e sala de comando central. Na etapa interna do passeio, os guias contam a história da construção e operação da maior usina hidrelétrica do mundo, que pertence ao Brasil e Paraguai.

Para passear pelo interior da usina, o turista precisa atender a uma série de requisitos, entre os quais ter mais de 14 anos, apresentar documento de identificação oficial com foto e não carregar bolsas, que ficam retidas num armário. Deve chegar para o embarque, pelo menos, 30 minutos antes do horário agendado para o passeio. O uso de drones não é permitido.

PASSEIOS PANORÂMICO E ITAIPU ILUMINADA

Outra opção de passeio é o Panorâmico, em um ônibus de dois andares (abertos nas laterais) que saem do Centro de Recepção do Visitante – terminal de entrada da usina-, passando pela chamada avenida dos condutos forçados e topo da barragem.

Nesse passeio são feitas duas paradas, uma no mirante central e uma segunda no vertedouro. Depois dessa parada para o registro de imagens e a contemplação das belezas do local, o visitante é levado de volta para o terminal de partida dos ônibus. As saídas ocorrerem a cada 30 minutos, a partir das 8h30min. A última partida acontece às 16h e não existe limitação de idade para o passeio, que custa R$ 56 por pessoa, sendo R$ 6 para o Fundo Iguaçu.

Nas duas opções de passeio, o turista, se tiver em um dia de sorte, pode acompanhar o espetáculo das águas com abertura do vertedouro da Usina de Itaipu. Dia de sorte porque a liberação da água só ocorre com aumento do nível do reservatório. Às vezes, isso leva mais de um ano para acontecer. A nossa reportagem fez a visita bem no dia do espetáculo, mas só conseguiu fazer o passeio Panorâmico, pois não havia mais ingresso disponível para o Especial, que deve ser adquirido com antecedência.

Os turistas podem também escolher fazer o passeio Itaipu Iluminada, no ponto de embarque para visitantes, na entrada da usina. Eles são levados, de ônibus, até o mirante central para contemplação da barragem iluminada. No mirante central, o visitante é convidado a ouvir músicas ao vivo da chamada tríplice fronteira. O ingresso individual custa R$ 48, e o passeio é ofertado somente às sextas-feiras e aos sábados, sempre à noite, com duração de duas horas.

Os amantes da natureza podem escolher ainda o passeio pelo Refúgio Biológico Bela Vista, com embarque em um veículo no Centro de Recepção de Visitantes e passagem pelas margens do lago de descanso do Parque Piracema. O segundo trecho é considerado o mais interessante, com o turista sendo convidado a participar do plantio de uma árvore nativa, conhecer o portinho do refúgio, que ficam às margens do lago de Itaipu.

Outro passeio disponível é a visita ao zoológico. O ingresso custa R$ 40 e o passeio é feito de quarta a segunda. Como o veículo utilizado em uma das etapas do passeio não possui janelas, é recomendado que o visitante leve consigo capa de chuva e agasalhos nos dias de “tempo fechado”. Existe ainda o atrativo do Ecomuseu, mas as visitas estão suspensas neste momento porque a unidade passa por reforma.

UM POUCO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA

A hidrelétrica de Itaipu começou a ser planejada na década de 60, mas as obras só foram iniciadas em 1974, um ano depois da assinatura do tratado entre Brasil e Paraguai. Além de estabelecer os termos do financiamento, o documento definiu que cada país tem direito a 50% da energia produzida. No período de 1975 a 1978, mais de 9 mil moradias foram construídas nas duas margens do Rio Paraná e um hospital erguido para atender os trabalhadores. Em 10 anos, a Foz de Iguaçu passou de cerca de 20 mil para 101 mil habitantes.

Parte interna de Itaipu

As obras foram concluídas em outubro de 1982. Em seguida, foi iniciada uma operação para retirada de mais de 36 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo lago, conforme informações da Usina Itaipu. O reservatório foi completamente inundado em apenas 14 dias. A lâmina de água soma 135 mil hectares. O Parque das Aves e o Marco das Três fronteiras são os destaques da próxima reportagem. Acesse aqui e saiba mais sobre todos os passeios.