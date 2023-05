Atualmente não há evidências que apontem a existência de vida em Marte, mas de acordo com um menino russo nem sempre foi assim, porque ele próprio era morador do planeta vermelho.

Em 2007, quando tinha apenas 11 anos, Boris Kipriyanovich começou a dar entrevistas que despertaram a atenção de muita gente. De acordo com suas alegações, ele já havia vivido em Marte, e além disso, também dava detalhes de como era viver por lá.

Os pais do menino diziam que desde sempre ele foi uma criança prodígio e extremamente inteligente, tendo aprendido a ler já aos 2 anos de idade e detentor de um extenso conhecimento de física e astronomia.

As afirmações de que ele era um antigo habitante de Marte começaram quando ele tinha 3 anos, época em que também começou a falar sobre a localização dos planetas e outros mistérios do Universo. Alguns relatos de sites de notícias afirmavam que Boriska também é era um menino com 200 de QI. No entanto, não há confirmação oficial disso.

A mãe de Boris revelou como seu filho se tornou bastante conhecedor do espaço sideral. “Desde a infância, tivemos muitos livros sobre astronomia”, explicou ela em uma entrevista. “Quando ele tinha 3-4 anos, ele abriu esses livros e começou a contar os números das galáxias, embora fossem em latim. Foi incrível.”

Memórias marcianas do pequeno russo

Boriska, como era apelidado pelos pais, tinha muitas recordações de como teria sido sua vida no planeta vermelho. Uma delas era de que quando morava em Marte ele visitava a Terra frequentemente a bordo de naves espaciais da Força Aérea Marciana, e agora ele estava aqui por meio da reencarnação.

Os cientistas ainda ficaram chocados quando Boris disse que os marcianos medem cerca de dois metros de altura, viviam no subsolo do Planeta Vermelho e respiravam dióxido de carbono.

Segundo o menino, os marcianos se autodestruíram há milhares de anos por causa de uma guerra nuclear e que temia que os terráqueos estavam se encaminhando para o mesmo destino. Suas afirmações na época foram consideradas por muitos como brincadeiras do menino, fruto de uma imaginação super poderosa.

Atualmente Boris possui 25 anos e já está há muito tempo longe dos holofotes. Segundo relatos de pessoas próximas, hoje ele leva uma vida reclusa e distante da mídia.