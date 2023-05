Veja: SECRETARIA DE TURISMO DE FOZ OFERECE CURSO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos inicia, a partir desta terça-feira (16), um curso de “Acessibilidade e inclusão”, voltado aos profissionais da área de diversos setores, como meios de hospedagem, atrativos e bares e restaurantes.

A capacitação é presencial, na sede da secretaria, e não teve custo aos participantes. Serão quatro encontros, com carga horária total de 16 horas.

De acordo com o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, André Alliana, entre os objetivos do curso está a sensibilização dos profissionais sobre a necessidade de oferecer acessibilidade e inclusão nos serviços turísticos. “Também orientar quanto ao vocabulário e comportamentos adequados no atendimento e esclarecer quais são os direitos das pessoas com deficiência e os deveres dos serviços de turismo”, destacou.

O conteúdo do curso envolve definições de acessibilidade e de inclusão; empatia e alteridade; histórico de lutas por inclusão no século XX; tipos de deficiências e nomenclaturas corretas; normas de acessibilidade; entre outros temas.

Cerca de 20 pessoas estão inscritas na capacitação e, ao final das aulas, receberão um certificado da Secretaria Municipal de Turismo. Devido à grande quantidade de interessados, será analisada a possibilidade da abertura de mais cursos. O evento contou com apoio do Fundo Iguaçu.

Sobre

O curso é ministrado pela servidora Sheila Domingues. Por 19 anos, ela trabalhou no atendimento aos visitantes da cidade nos postos de informações turísticas e nos centros de atendimento ao turista. Desde 2021 trabalha internamente, na Diretoria Técnica de Desenvolvimento do Turismo. É formada em Turismo e em Letras pela Unioeste, e pós-graduada em Linguagem, Cultura e Ensino. Instrutora no Senac Foz do Iguaçu há 10 anos, atua nas áreas de Idiomas, Turismo e Hospitalidade e temas transversais.

A questão da acessibilidade e da inclusão tornaram-se próximas a ela no atendimento aos turistas PcD, nas competências relacionadas ao assunto lecionadas no Senac e em trabalhos voluntários, o que despertou o interesse por estudar sobre o tema.