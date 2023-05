Entenda: MARISA FECHA 91 LOJAS PELO BRASIL

No mesmo mês, a Kinea Investimentos também informou que a rede não havia pagado o aluguel de janeiro. Do faturamento total, o contrato da Marisa representa 4% da carteira de imóveis da empresa.

Nos primeiros nove meses do ano passado, a Marisa possuía despesas de R$ 215 milhões com aluguéis. No mesmo período de 2021, o valor era de R$ 179 milhões.

Em relação ao faturamento, a Marisa fechou o terceiro trimestre do ano passado com uma dívida líquida de R$ 566,1 milhões, sendo R$ 188,1 milhões de curto prazo e R$ 42 milhões de longo prazo.

Seu valor de mercado diminuiu drasticamente nos últimos anos. Em fevereiro de 2020, a Marisa valia cerca de R$ 4,7 bilhões. Nesta semana, a companhia foi avaliada em R$ 229,5 milhões.

Atualmente, a rede conta com a consultoria da BR Partners para assessorar a renegociação de dívidas bancárias e com a Galeazzi para melhorar a estrutura de custos da empresa.

No processo, a varejista anunciou que fechou um acordo para vender parte de seus direitos creditórios fiscais.

Ainda de acordo com o NeoFeed, a venda será feita para fundos de investimentos geridos pela Quadra por R$ 100,1 milhões, além de um valor adicional sujeito a determinadas métricas.

Desde 2017, a Marisa já trocou de comando algumas vezes. Na época, Marcelo Araújo saiu da posição de CEO e Marcio Goldfarb, membro da família controladora, assumiu o cargo.

Dois anos depois, Marcelo Pimentel assumiu o negócio até 2021. No mês passado, Adalberto Pereira Santos renunciou ao cargo e João Pinheiro Nogueira Batista, ex-CEO da Evoltz Participações, assumiu o comando da empresa.