Justiça: STF DEFINE NUNES MARQUES COMO MINISTRO EFETIVO NO TSE

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) definiram que o ministro Kassio Nunes Marques deve ocupar o cargo efetivo no biênio 2023/2024 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A votação foi realizada nesta 4ª feira (17.mai.2023) e o resultado foi anunciado pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, antes da retomada do julgamento de ações contra o ex-senador Fernando Collor (PTB).

Nunes Marques já ocupava o cargo de ministro substituto da Corte Eleitoral desde agosto de 2021. Agora, o magistrado deve ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano.

O TSE, órgão responsável pela Justiça Eleitoral do país, é composto por 7 integrantes, sendo eles:

3 ministros do Supremo Tribunal Federal;

2 ministros do Superior Tribunal de Justiça; e

2 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República.

Nesta semana, 2 ministros deixarão a Corte: Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Para preencher essas vagas, o TSE deve elaborar uma lista de nomes que é submetida ao STF e, posteriormente, à sanção do presidente da República.