Veja: PREFEITURA DE FOZ RECEBE COORDENADORES DO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO DO PARANÁ

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu nesta quarta-feira (17) os coordenadores do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), da 13ª Delegacia da Receita Estadual da região de Cascavel, Maria Perez e Moacir Borges. Eles apresentaram a secretários e representantes do Município as possibilidades de inscrição das iniciativas para concorrer na XI edição do evento, que tem como tema “Moradia Sustentável”.

O objetivo do Prêmio Gestor Público Paraná é valorizar projetos de administração pública inovadores, criativos e que trazem desenvolvimento para a sociedade. A premiação também visa incentivar os municípios a adotar metodologias de planejamento, execução e controle de projetos em seus programas governamentais.

Na edição de 2021, Foz do Iguaçu recebeu o prêmio em reconhecimento aos cursos de qualificação profissional promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O tema da edição foi “Assistência Social: Amparar e capacitar para crescer”

XI edição

Podem ser inscritas iniciativas de todas as áreas governamentais, como educação, saúde, meio ambiente, cultura e esporte. O Prêmio é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP), detentor da marca Prêmio Gestor Público Paraná.