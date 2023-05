Contrabando: FORÇAS DE SEGURANÇA APREENDEM CAMINHÃO E OITO CARROS CARREGADOS

Na terça-feira, (16/05) policiais militares do BPFRON e BOPE da Polícia Militar do Paraná em ação integrada com policiais civis do COPE e policiais federais do NEPOM de Foz do Iguaçu, realizavam patrulhamento em uma região de portos clandestinos na cidade de São Miguel do Iguaçu quando localizaram oito carros carregados com cigarros contrabandeados em um determinado porto.

Nesta ação um homem foi preso. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

Também na terça-feira, (16/05) as Forças de Segurança realizavam patrulhamento na cidade de São Miguel do Iguaçu quando localizaram um caminhão abandonado carregado com 20.000 pacotes de cigarros contrabandeados.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu.