Descoberta: CIDADE PERDIDA DE CIVILIZAÇÃO MISTERIOSA COMEÇOU A RECEBER VISITAS RECENTEMENTE

A antiga cidade era um posto avançado do reino nabateu e possuía uma necrópole impressionante onde os túmulos são esculpidos no arenito em meio a paisagem desértica, no total são conhecidos 115 deles, sendo o mais famoso o Qasr al-Farid, com cerca de 22 metros de altura.

As visitas ao local se tornaram acessíveis apenas a partir de 2019, quando a Arábia Saudita passou a emitir vistos de turismo e passou a investir na área, principalmente na cidade de AlUla, um oásis próximo a Hegra, que se tornou um centro de artes, cultura e turismo.

O interior dos túmulos são abertos para visitação um de cada vez, rotacionalmente, para que eles não sofram com intenso tráfego de pessoas. No entanto, do lado de fora eles são muito mais intrincados e interessantes. Nos batentes de entrada é possível ver os nomes das pessoas enterradas ali, além de contar com imagens de fênix, águias e cobras e fornecer detalhes das viagens dos nabateus.

Atualmente, a Jordânia está mais focada em preservar Petra, e com isso controlar o turismo excessivo. Dessa forma, Hegra pode estar tendo a oportunidade de atrair ainda mais visitantes. Além disso, de acordo com David Graf, especialista em História do Oriente Médio, em resposta a CNN, muitos dos arqueólogos que trabalhavam na capital nabateia estão se mudando para Arábia Saudita. O que significa que novas descobertas podem ser feitas nos próximos anos.

Templo em Petra Fotografia de Petra (Imagem de ChiemSeherin por Pixabay)

A civilização nabateia

Os nabateus provavelmente eram grandes comerciantes de aromáticos, como incensos e especiarias, usados em muitos rituais. Não é possível saber muito sobre a civilização já que boa parte da cultura nabateia foi perdida. No entanto, com os investimentos em arqueologia e turismo feitos pelo governo da Arabia Saudita, mais informações sobre esse povo podem vir à tona.

Uma das poucas informações que se tem sobre os nabateus é que o seu alfabeto influenciou o árabe moderno e recentemente o rosto de uma mulher nabateia foi reconstruído a partir de vestígios encontrados no deserto.