Economia: CAJADO NEGA PROJEÇÕES E DIZ QUE GOVERNO TERÁ APENAS R$ 12 BI A MAIS

O relator do novo marco fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), negou nesta 5ª feira (18.mai.2023) que a proposta libere gastos de cerca de R$ 80 bilhões nos próximos anos. Segundo ele, a projeção é equivocada e o valor adicional para o governo será só de R$ 12 bilhões.

“Em momento nenhum existe qualquer ação desse meu relatório que coloca R$ 80 bilhões a mais. É absolutamente fantasiosa essa informação. O que existe é que nós tiramos na apuração da inflação dos últimos 12 meses, em vez de ser estimado de julho a dezembro, nós colocamos de julho de 23 a junho de 22”, disse em entrevista a jornalistas na Câmara.

A urgência do novo marco fiscal foi aprovada na Câmara com 367 votos a 102. O texto deve ser votado na próxima 4ª feira (24.abr).

Cajado mudou o texto enviado pelo governo e alterou o período de inflação considerado para a correção das despesas para julho de 2022 a junho de 2023. Com a mudança, o período de referência passou de janeiro a dezembro do ano anterior para os 12 meses encerrados em junho do ano anterior.

“O que existe é que nós tiramos, na apuração da inflação dos últimos 12 meses, em vez de ser estimado de julho a dezembro, nós colocamos de julho de 23 a junho de 22 e essa diferença de 2%, em função da desoneração dos combustíveis no ano passado já estava no texto, nós não acrescentamos nada eram R$ 40 [bilhões], R$ 42 milhões, que veio no texto original e que foi mantido”, declarou.

Como o Poder360 mostrou, o aumento de despesas de cerca de R$ 42 bilhões poderá, no entanto, ser incorporado nos gastos de 2025. Os cálculos são do economista Jeferson Bittencourt, da Asa Investments, que foi secretário do Tesouro Nacional de maio a outubro de 2021.

O relatório de Cajado também determina que as despesas de 1 ano deverão ser 70% da variação da receita do governo entre 12 meses acumulados até junho do ano anterior –descontada a inflação. Há ainda um piso de 0,6% e um limite para esse aumento de gastos, que não pode ser superior a 2,5%.

Em 2024, porém, Cajado fixou em 2,5% o crescimento das despesas –independentemente da variação da receita. Segundo ele, foi necessário um ajuste no cálculo por causa da desoneração dos combustíveis que passou a valer no ano passado e afetou a arrecadação.

De acordo com a consultoria técnica da Câmara, em 2024, o percentual correspondente aos 70% de limite de despesa será em torno de 1,9%. O relator defende que fixar o crescimento real da despesa de 2,5% para o próximo ano é uma forma de incorporar o efeito da desoneração dos combustíveis. Sem o ajuste, o limite de despesa seria reduzido

“Por conta dessa desoneração, que dá uma diferença de 0,6%, nós colocamos a elevação da receita no teto de 2,5% que dá R$ 12 bilhões”, afirmou.

MUDANÇAS

Na entrevista, Cajado também repetiu preferir que a proposta não passe por mudanças até sua votação. Segundo ele, o texto está “bom, moderno e adequado” considerando as conversas com as bancadas.

“Obviamente, eu não vou me furtar de se tiver colaborações que melhorem e aperfeiçoam o texto, eu posso aceitar. Porém, eu penso que do jeito que ele tá tem um equilíbrio necessário para que nós possamos dar o país uma lei moderna e contemporânea que tem conceitos cíclicos e anticíclicos que nós possamos ter o equilíbrio fiscal para atacarmos a política monetária com a redução da taxa de juros.”