Segurança: EQUIPE DA GOVERNO DO ESTADO REFORÇA AÇÕES NO LITORAL NO COMBATE À DENGUE

Técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estão reunidos desde terça-feira (16) em Paranaguá, no Litoral do Estado, para discutir ações de combate e enfrentamento à dengue na região. Os profissionais da Sesa que prestam apoio no controle vetorial são do Núcleo de Vigilância Entomológica de Jacarezinho e, durante os próximos dias, realizarão uma ação conjunta com o município a fim de reduzir a transmissão da doença.

As equipes estadual e municipal vão passar pelos locais onde são registrados os maiores números de casos e farão mutirão junto à população, além de outras ações estratégicas que possam ajudar na diminuição de casos confirmados.

“O Governo do Estado vem monitorando e intensificando ações para o enfrentamento às arboviroses em todo território. Com o Litoral não é diferente. A partir do diagnóstico em municípios com alta incidência de casos, é possível entender melhor as necessidades do local e dar o apoio necessário”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com dados do Informe 38, publicado nesta terça-feira (16), Paranaguá é um dos municípios com mais casos confirmados do Paraná. São 1.787 confirmações e um óbito por dengue.

Desde o início do atual período epidemiológico, em 1º de julho de 2022, o Estado registra 54.083 confirmações e 42 mortes em decorrência da doença. São 239.372 notificações no Estado, sendo 94.170 ainda em investigação e 83.747 casos descartados. O boletim aponta ainda que dos 399 municípios do Paraná, 334 tiveram casos confirmados.