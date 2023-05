Conflito: SEM ACORDO COM BRASIL, ZELENSKY NÃO SE ENCONTRARÁ COM LULA NO G7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Hiroshima, no Japão.

Zelensky afirmou a jornalistas neste domingo (21.mai.2023) que o encontro não foi realizado por incompatibilidades com a agenda do presidente brasileiro na cúpula do G7.

“Me encontrei com quase todo mundo, quase todos os líderes, e todos eles têm suas próprias agendas, então acho que foi por isso que não pudemos nos encontrar com o presidente brasileiro”, afirmou.

Questionado se estava desapontado pela falta de um acordo para a reunião bilateral, o líder ucraniano respondeu em tom irônico: “Eu acho que ele que ficou decepcionado“, em referência a Lula.

Na declaração, Zelensky também falou sobre a importância da participação de todos os países na “fórmula da paz”, proposta ucraniana que visa o fim da guerra com a Rússia.

Havia expectativas de que a reunião entre o presidente da Ucrânia e Lula fosse realizada, sobretudo porque um dos objetivos da ida de Zelensky à cúpula do G7, em Hiroshima, era aproveitar o evento para se reunir com lideranças de países que se posicionam de forma menos incisiva em condenar a Rússia pela guerra, como Brasil e Índia.

No sábado (20.mai), Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e convidou o país para se juntar a “fórmula da paz”.

Kiev teve agendas anteriores com o governo brasileiro para tratar sobre o conflito. Em 2 de março, Zelensky e Lula conversaram por telefone. Na ligação, o petista reiterou a disposição do Brasil para alcançar um acordo de paz. O presidente ucraniano também convidou Lula para uma visita ao país, mas ficou sem resposta.

Em 10 de maio, o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, viajou à capital ucraniana e se reuniu com Zelensky. Depois das conversas, Amorim afirmou que “o diálogo foi positivo, de criação de confiança, visando a explicar nossos objetivos para a paz”.

Já Zelensky disse que informou ao assessor especial que o “único plano” capaz de parar a guerra contra a Rússia é a “formula ucraniana”. O presidente ucraniano, no entanto, afirmou querer continuar o diálogo com o governo brasileiro.

“FÓRMULA DA PAZ”

Em 2022, o presidente da Ucrânia apresentou 10 pontos essenciais para uma negociação de paz com a Rússia:

promover a segurança nuclear, com foco na restauração da segurança em torno da usina de Zaporizhzhia, maior instalação nuclear da Europa localizada na Ucrânia;

garantir a segurança energética, que também engloba a usina de Zaporizhzhia e aborda as restrições de preços dos recursos energéticos russos, além da ajuda à Ucrânia a restaurar sua infraestrutura de energia;

assegurar a segurança alimentar, incluindo proteção e garantia das exportações de grãos da Ucrânia para as nações mais pobres do mundo;

libertar todos os prisioneiros e deportados, incluindo prisioneiros de guerra e crianças deportadas para a Rússia;

restaurar a integridade territorial da Ucrânia;

assegurar a retirada das tropas russas e o fim das hostilidades;

promover a criação de um tribunal especial para julgar os crimes de guerra russos cometidos na Ucrânia;

prevenir o ecocídio e promover a proteção do meio ambiente, com foco na desminagem e recuperação de instalações de tratamento de água;

prevenir uma escalada de conflito e promover a segurança no espaço euro-atlântico; e

formalizar o fim da guerra, incluindo um documento assinado pelas partes envolvidas.

BRASIL E GUERRA NA UCRÂNIA

O conflito entre a Ucrânia e Rússia foi um dos principais temas discutidos na cúpula do G7. Até sábado (20.mai), os líderes dos países integrantes do grupo–Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido– divulgaram 2 comunicados que condenam a Rússia pela guerra.

Os textos usam termos como “ilegal”, “injustificável” e “não provocada” ao falar da invasão russa e difere da declaração conjunta sobre segurança alimentar que o Brasil assinou. Esse último documento tem um tom ameno sobre a guerra na Ucrânia e não há menções de condenação à Rússia pelo conflito.

Durante a cúpula, Lula falou sobre a guerra em reuniões bilaterais com Narendra Modi, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com o presidente da França Emmanuel Macron, e com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, entre outros líderes.

Em reunião do G7 com países convidados neste domingo (21.mai), o presidente afirmou condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, mas pediu “diálogo” para solução do conflito. Zelensky estava presente na sessão trabalho “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”.

Lula e Zelensky se sentaram frente a frente no painel “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero” realizada na cúpula do G7

OS ENCONTROS DE ZELENSKY

Além do premiê da Índia, Zelensky também se reuniu no sábado (20.mai) com Macron, Scholz e com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Neste domingo (21.mai), o líder ucraniano conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, o presidente dos EUA, Joe Biden, e com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Zelensky participou ainda de uma reunião realizada somente com os líderes de países do G7 e autoridades da UE (União Europeia).