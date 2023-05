Saúde: SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO SÁBADO (27)

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu abrirá no sábado, 27 de maio, das 9h às 15h, todas as 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para incentivar a atualização do calendário vacinal da população.

Entre os objetivos da campanha está aumentar a adesão às campanhas contra a influenza e a covid-19, uma vez que com a diminuição das temperaturas aumentam os casos de síndromes respiratórias. No entanto, as demais vacinas também estarão disponíveis em todas as unidades.

“Vamos abrir todas as UBS no sábado para possibilitar que aquelas pessoas que trabalham ou, por outros motivos, não conseguem comparecer durante a semana, aproveitem o dia para atualizar as suas vacinas e também levar os seus familiares para a imunização”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rose Meri da Rosa. “Se hoje temos poucos casos de covid-19, isso se deve à vacinação. Não podemos nos descuidar, a vacina continua sendo nossa principal forma de proteção”, complementa Rose.

Balanço

Até esta sexta-feira (19), a Secretaria de Saúde aplicou 26.361 doses de vacina contra a influenza. Desde o dia 15 de maio, o imunizante foi liberado para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

Já a vacina bivalente, versão atualizada que promove a imunização contra a cepa original do coronavírus e a variante Ômicron, teve até o momento 19.293 doses aplicadas. O imunizante está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos.