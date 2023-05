À População: SEMANA DO MEI OFERECE PALESTRAS GRATUITAS DE 22 A 26 DE MAIO

A Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu, por meio da Central do Empreendedor e em parceria com o Sebrae-PR, realiza a Semana do MEI 2023 nos dias 22 a 26 de maio. O evento é uma iniciativa do Sebrae Nacional de incentivo ao empreendedorismo e orientação aos microempreendedores individuais.

“Serão dias de muito aprendizado e trocas de experiência. Uma semana inteira para quem é microempreendedor ou quem quer se tornar um. Com programações presenciais e on-line, em diversos locais da cidade. Palestras e orientações que vão da abertura do MEI, legislação, direitos e deveres e como alavancar o seu negócio”, disse Salete Horst, secretária da Fazenda.

Levantamento do Sebrae Paraná estima que Foz do Iguaçu tenha cerca de 23 mil negócios na modalidade MEI. Os setores com maior atuação desses microempreendedores são:

– Serviços

– Comércio

– Construção

– Indústria

– Agropecuária

A abertura da Semana MEI vai acontecer no Terminal de Transportes Urbanos (TTU), centro da cidade, com a divulgação dos Serviços da Central do Empreendedor. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (45) 3521-9506 e 98423-3148 (WhatsApp) – Central do Empreendedor.

Confira a programação:



– 22/05 – 7h30 às 8h00 – Terminal de Transportes Urbanos (TTU) – Divulgação dos Serviços da Central do Empreendedor.

22/05 – 14h00 às 15h40 – Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida (SCNSA) – Centro de Aprendizagem e Formação – CAF.

22/05 – 18h30 às 20h – Central do Empreendedor – Palestra e Bate papo com os feirantes sobre Empreendedorismo, Educação Financeira, serviços oferecidos pela central, legislação, Projetos, desenvolvidos através do Escritório de Compras. Parceria com o SEBRAE

22/05 – 19h – Formato online via Zoom https://chat.whatsapp.com/GRR9eXQVaSG8b5eyCChpvt – Roda de Negócios.

– 23/05 – Expediente – Central do Empreendedor – Mídias sociais – Fake News, alertas, formas de denunciar notícias falsas sobre o MEI, legislação.

23/05 – 18h30h às 20h40 – Central do Empreendedor – Programa Foz Fazendo Arte. Palestra e Bate papo com os artistas do programa, sobre Empreendedorismo, Educação, financeira, serviços oferecidos pela central, legislação, Projetos desenvolvidos através do Escritório de Compras. Parceria com o SEBRAE.

23/05 – 19h30 – Formato online via Zoom https://chat.whatsapp.com/LbKy8wwYaXdGz5EK6JTQDw – Palestra: atendimento e Vendas.

– 24/05 – 14h às 15h30 – Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida (SCNSA) – Centro de Aprendizagem e Formação – CAF.

24/05 – 19h – Central do Empreendedor – Primeiro Encontro Trilha da Mulher 2023.

24/05 – 19h – Formato online via Zoom https://chat.whatsapp.com/Fj0jDUaLE3S2hzx3yiMqnU – Oficina: Instagram para Negócios.

– 25/05 – 16h30 às 20h00 – JL Shopping – Faturamento anual (DASN)/ Divulgação dos Serviços da Central do Empreendedor.

25/05 -19h30 – Formato online via Zoom https://chat.whatsapp.com/IRjWDuh1pHx5tdoKwLNMxp – Palestra: Direitos e Deveres dos MEIs.

– 26/05 – período integral – Mídias Sociais – Elaboração e postagem de produtos de comunicação nas redes sociais. Divulgação dos serviços da Central.