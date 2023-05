Vantagem: FOZ DO IGUAÇU TRABALHA JUNTO À AZUL VIAGENS PARA PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Turismo está trabalhando junto à Azul Viagens para promover o município em importantes polos emissores de passageiros em várias regiões do país.

A iniciativa faz parte da estratégia do município para atrair mais voos para a cidade. Entre 2022 e 2023, a Azul Linhas Aéreas ofereceu voos extras entre Foz e cidades do Nordeste e Montevidéu, capital do Uruguai.

Por meio da campanha “Agente Tá On”, organizada pela operadora, agentes de viagem de várias cidades recebem capacitações feitas por representantes de destinos turísticos. Neste ano, o Destino Iguaçu já esteve presente na etapa de São Paulo com a equipe do Visit Iguassu e na última semana em Recife, com representantes da Secretaria de Turismo.

Os eventos ocorrem em um único dia e contam com a participação de aproximadamente 200 agentes de viagens em cada etapa. Além dos destinos turísticos, participam também representantes de equipamentos turísticos de diversas áreas, como seguradoras, hotéis, atrativos turísticos e até instituições financeiras.

De acordo com secretário municipal de Turismo, André Alliana, “estas ações são importantes e fazem parte da estratégia da pasta, que busca potencializar as parcerias com o setor privado com o objetivo de aumentar a procura por Foz do Iguaçu como destino turístico e a melhoria da conectividade aérea, o que traz muitos benefícios para o município”.

Ainda estão previstas mais duas etapas com a participação de Foz do Iguaçu em Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) que, assim como a capital pernambucana, são mercados importantes tanto para emissão de passageiros quanto para conectividade.