Acompanhe: AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE FOZ TEM 400 VAGAS DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu tem mantido uma média diária de 400 oportunidades de trabalho com carteira assinada em aproximadamente 60 diferentes funções, muitas que não necessitam experiência para a contratação imediata.

O município mantém uma média positiva na abertura de novos postos de trabalhos regulamentados. Nos primeiros três meses do ano, de janeiro a março, foram registrados mais de 850 iguaçuenses.

“A economia iguaçuense, que é puxada fortemente pelo turismo, está em franca expansão. Nossos atrativos têm registrado números muito expressivos em comparação aos períodos semelhantes do ano passado e muito próximos aos obtidos em 2019, antes da pandemia”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

“Para se ter uma ideia, as Cataratas do Iguaçu, principal termômetro do turismo de Foz, registraram em abril a maior visitação da história, com mais de 150,8 mil ingressos”, ressaltou.

A movimentação nos principais atrativos, como o Complexo Turístico da Itaipu Binacional, Marco das Três Fronteiras, Parque das Aves, Museu de Cera, as compras em Ciudad del Este no Paraguai e a gastronomia de Puerto Iguazú, na Argentina, tem reflexos diretos nas mais de 55 atividades ligadas ao turismo. “Isso corresponde aos bons números da ocupação da nossa rede hoteleira, no movimento de bares e restaurantes e comércio, que precisam cada vez mais contratar”, afirma Chico Brasileiro.

Projeções

As funções para as mais de 400 vagas abertas nesta terça-feira (23) na Agência do Trabalhador confirmam a perspectiva do prefeito de Foz do Iguaçu. A relação, que pode ser conferida na íntegra ao final do texto, inclui oportunidades para trabalhar em atividades ligadas a alimentação, em diversos setores de hotéis e pousadas, lanchonetes e restaurantes, web designer e comércio em geral.

Para buscar o preenchimento das vagas disponíveis, a Agência do Trabalhador ter realizado, em parceria com o Senac, cursos de qualificação e mutirões de empregos nos diferentes bairros de Foz do Iguaçu.

As ações itinerantes atendem um pedido do prefeito Chico Brasileiro, como forma de “facilitar o acesso as vagas para aquelas pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego, pois muitos enfrentam dificuldades de deslocamento”, diz o diretor Luciano Castilha.

As ações das agências itinerantes colocam frente a frente o trabalhador e o empregador, agilizando as entrevistas e a contratação de quem precisa de um emprego estável. Somente neste ano, lembra ele, a agência itinerante com toda a estrutura e equipes da Prefeitura para orientar os interessados esteve nos bairros Morumbi, Vila C, Polo Universitário, Três Lagoas, Porto Meira e Jardim São Paulo.

A primeira Agência Itinerante de 2023 levou para a Igreja Matriz São Francisco a oferta de mais de 400 vagas e possibilidade de entrevistas o local para trabalhar na rede Super Muffato e Lar Cooperativa Agroindustrial. No local, também foram disponibilizados serviços de consultoria jurídica com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Comissão de Defesa do Consumidor. O Polo Iguassu levou os programas Capacita Foz e Plataforma Talentos Iguassu.

Em alta

Foz do Iguaçu registrou, nos primeiros três meses de 2023, um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o município gerou 850 novas vagas, com 10.639 admissões e 9.789 desligamentos no período.

O melhor mês foi janeiro, que registrou abertura de 322 vagas. Um pouco mais lento, o mês de fevereiro contabilizou a geração de 253 oportunidades formais. Em março, último mês analisado, a fronteira criou um total de 275 empregos com carteira assinada. No Paraná, o município ficou atrás apenas de Curitiba, com saldo de 1.602 vagas.

Abaixo as oportunidades da Agência do Trabalhador:

As vagas sofrem alterações constantemente. Antes de se dirigir até a agência, ligue verificando se a vaga está disponível pelo telefone: (45) 3545-5450. Atendimento gratuito de segunda a sexta 07h30 às 13h30. Necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência, e documento com foto

– AÇOUGUEIRO – Possuir experiência na função e possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN! não é aceito protocolo.

– AÇOUGUEIRO – AUXILIAR DE AÇOUGUE – CHEFE DE AÇOUGUE – Possuir ensino fundamental completo – Desejável ensino médio completo, experiência na função, experiência em liderança, e conhecimento em pacote Office.

– AJUDANTE DE SERRALHEIRO – Masculino para ajudar os funcionários a realizar os serviços na parte de serralheria e funilaria.

– AUXILIAR DE COZINHA – Possuir experiência comprovada na função e disponibilidade para trabalhar na região norte.

– AUXILIAR DE LIMPEZA – *PROCESSO SELETIVO* – Possuir ensino médio completo – desejável experiência em trabalho em equipe, experiência na função, e cursos na área de limpezas em geral – trabalho por escala 12×36

– AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia. Idade de 20 à 50 anos. *Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

– AUXILIAR DE MANUTENÇÃO EM SUPERMERCADO – Necessário possuir vasta experiência na função e curso de eletricista predial e/ou Industrial mínimo 350 horas, – NR10.

– AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Masculino com disponibilidade para trabalhar das 12:00 às 20:10

– AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO – Possuir ensino médio completo e CNH AB.

– AZULEJISTA – Masculino com experiência em instalação de porcelanato.

– CAMAREIRA(O) DE MOTEL – Possuir disponibilidade para trabalhar a noite/madrugada.

– CHAPEIRA DE LANCHONETE- Feminino com ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar no período da madrugada, entre as 17h e às 06h.

– CHAPEIRA DE LANCHONETE – Possuir perfil jovial, e preferencialmente com veículo próprio ou residir na região devido ao horário de trabalho.

– COPEIRO – Feminino com experiência comprovada na função e disponibilidade para trabalhar das 06:00 as 16:20.

– COZINHEIRO(A) – *PROCESSO SELETIVO* – Possuir ensino médio completo – desejável experiência em trabalho em equipe, experiência na função, e cursos na área de cozinha e manipulação de alimentos – trabalho por escala 12×36

– WEB DESIGNER – Masculino com experiência na função e ensino médio completo – para tratamento de fotos, catálogos, etc.

– ELETRICISTA PREDIAL – Masculino com vasta experiência comprovada** na função, ensino médio completo e CNH B.

– EMPACOTADOR(A) – Com ensino fundamental completo

– ENCANADOR- Possuir experiência na função, preferencialmente tenha trabalhado com SANEPAR.

– AJUDANTE DE FUNILARIA – Masculino para dobrar chapas, Vedação de Calhas e auxiliar o profissional da área.

– MARCENEIRO/PINTOR – Masculino com experiência na função e cnh a/b. irá trabalhar na confecção de caixas de som profissional, reforma de caixas de som, pintura de caixas de som, pintura de baú de caminhão, pintura diversas, fazer pequenos reparos, ficar responsável pela manutenção.

– MARCENEIRO DE MÓVEIS – Masculino com experiência na função – Produzir moveis, entender projetos, finalização e montagem final, com perfeição em acabamentos, gerir grupos

– MEC NICO DE VEÍCULOS – Possuir experiência na função.

– MONTADOR DE MÓVEIS – Masculino com experiência na função.

– MOTORISTA/MOTOFRETISTA ENTREGADOR – – Masculino com experiência na função e CNH A/B – para trabalhar no bairro Morumbi, preferencialmente residir na região.

– OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL – *VAGA TEMPORÁRIA* – Masculino com experiência na função, curso na área de manutenção, capacitação e certificação referente a NR10 e nr35

– OPERADOR DE CAIXA – Feminino com experiência na função. Trabalhar em restaurante.

– OPERADOR, CHEFE E FISCAL DE CAIXA – Possuir ensino médio completo, desejável experiência na função e conhecimento em pacote Office.

– OPERADOR DE CAIXA – Possuir ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN, não é aceito protocolo.

– OPERADOR DE CAIXA – FOLGUISTA – Possuir ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar no período da madrugada, entre as 17h e as 06h.

– OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Masculino com ensino médio completo, experiência comprovada na função (preferencialmente em empilhadeira elétrica), curso atualizado e CNH B.

– PADEIRO, AUXILIAR DE PADARIA E CHEFE DE SEÇÃO DE PADARIA – Possuir ensino médio incompleto – Desejável ensino médio completo, experiência na função, experiência em liderança, e conhecimento em pacote Office.

– PEDREIRO – Possuir experiência na função, irá trabalhar na construção de calçada/paver.

– PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – Masculino com experiência na função e CNH B – para fazer limpeza e preparação de grades e portões, vedação com poliuretano e pintura.

– POLIDOR DE METAIS – Masculino com experiência na função, acabamentos em inox, polimentos em geral, inox para móveis – PARA fabricar peças em inox para móveis com acabamento finalizado

– RECEPCIONISTA DE POUSADA – Feminino com experiência comprovada na função, inglês e ensino médio completo.

– RECEPCIONISTA DE HOTEL – Possuir ensino médio completo, disponibilidade de horários e inglês.

– RECEPCIONISTA DE HOTEL – Possuir com experiência na função e ensino médio completo – trabalho por escala 12/36.

– REPOSITOR EM SUPERMERCADO E CHEFE DE SEÇÃO (MERCEARIA, PERECÍVEIS, E HORTIFRUTI) – Desejável ensino médio completo, experiência na função, experiência em liderança, e conhecimento de pacote Office.

– REPOSITOR DE MERCADORIAS – Possuir disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Possuir documentos, inclusive dispensa militar para homens. Estrangeiros somente com RN! não é aceito protocolo.

– SOLDADOR/METALÚRGICO – Possuir experiência na função – Para Fabricação e montagem de estruturas e coberturas metálicas

– SUPERVISOR DE ANDAR – Feminino com experiência comprovada na função, e Ensino médio completo.

– TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Possuir experiência na função e ensino médio completo.

– VENDEDOR – Possuir ensino médio completo e experiência em vendas ou atendimento ao público – para trabalhar em loja do Shopping Catuaí

– VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Vendedor externo, com veículo próprio (carro ou moto), e ensino médio completo.

– VENDEDOR INTERNO – Possuir experiência na função, ensino médio completo, conhecimentos em inglês, CNH B e disponibilidade para trabalhar no Parque Nacional (Cataratas).

– VENDEDOR INTERNO – Possuir experiência na função e ensino médio completo.

– VIGIA – VAGA EXCLUSIVA PCD** – Possuir ensino médio completo.

– ZELADOR – Feminino com disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite de terça a sábado, e aos domingos no período da manhã/tarde (folga toda segunda e um domingo por mês)

Total de funções: 50

Total de vagas: 400