É possível?: PADILHA DIZ SER POSSÍVEL EXTRAIR PETRÓLEO E PROTEGER MEIO AMBIENTE

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), disse nesta 4ª feira (23.mai.2023) que é possível combinar a exploração econômica, como a extração de petróleo, com a preservação ambiental.

Perguntado sobre a queda de braço entre Petrobras e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) pela liberação da pesquisa de exploração petrolífera na costa do Amapá, na chamada Margem Equatorial, que fica a 179 km da costa do Amapá, afirmou que o Brasil pode ser modelo em explorar de forma responsável ambientalmente.

“Tem que ver como a gente combina a necessidade do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes, como o petróleo, com a preservação ambiental. O Brasil já mostrou que é possível fazer isso, é possível fazer isso”, declarou depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada.

Lula pousou em Brasília por volta de 00h30 desta 3ª feira (23.mai) ao retornar de sua viagem ao Japão, onde participou dos encontros da cúpula do G7.

O presidente não teve agenda oficial prevista para o dia, mas recebeu ministros no Palácio da Alvorada. O petista tem ficado na residência oficial logo depois de retornar de viagens internacionais para descansar.

O instituto ambiental negou na semana passada pedido da estatal para realizar perfuração na região. O objetivo da empresa era checar se de fato há petróleo na área, que vem sendo chamada de “novo pré-sal”.

Em declaração dada ainda no Japão, Lula disse achar “difícil” que a exploração de petróleo próximo à foz do Rio Amazonas cause problemas ambientais na região.

“Se explorar esse petróleo tiver problemas para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é a 530 km de distância da Amazônia. Mas eu só posso saber quando eu chegar lá [no Brasil]“, declarou Lula.

Uma reunião de conciliação entre o Ibama e a Petrobras foi realizada nesta 3ª feira (23.mai) no Palácio do Planalto. A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e Rodrigo Agostinho, presidente do instituto ambiental, participaram.

Depois do encontro, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse nesta 3ª (23.mai) não caber “composição” sobre decisões técnicas como a que rejeitou pedido da Petrobras para realizar a perfuração de teste na Margem Equatorial Brasileira, região que engloba a foz do rio Amazonas.

O chefe do Ibama disse ainda que a Petrobras pode reapresentar o pedido de licenciamento ambiental a qualquer momento e que o instituto não vai se negar a “reavaliar sua posição”.

Agostinho, no entanto, reiterou que a decisão do Ibama de negar a licença foi tomada de forma unânime pela equipe técnica do órgão.

Por “inconsistências preocupantes”, o instituto indeferiu na 4ª feira (17.mai) uma licença ambiental à Petrobras para realizar a perfuração. Localizada a 179 km da costa do Amapá e a 500 km da foz do rio Amazonas, a região é um dos principais focos de campanha exploratória no Plano Estratégico 2023-2027.