Epidemia: PARANÁ BATE NOVO RECORDE COM 12 MIL CASOS EM UMA SEMANA

O boletim semanal da dengue, publicado nesta terça-feira (23) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) incluiu mais nove mortes e 12.206 casos novos da doença. Com os dados atualizados, o Paraná agora acumula de 51 óbitos e 66.289 diagnósticos desde o início do atual ciclo epidemiológico (agosto de 2022).

As mortes relatadas no informe epidemiológico mais recente aconteceram entre março e maio nos municípios de Ibiporã (3), Londrina (2), Foz do Iguaçu, Andirá, Palotina e Toledo. As vítimas eram cinco homens e quatro mulheres com idades entre 57 e 78 anos.

A Secretaria de Estado da Saúde alerta que o crecimento dos casos de dengue no Paraná, ao contrário do que se espera, acelerou após o período mais quente do verão. Isso mostra, dentre outros fatores, a adaptação do mosquisto Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

“Mesmo com o início das estações mais frias e tempo mais seco, é importante que as ações de combate à dengue continuem. Precisamos que a população esteja alerta e faça sua parte, eliminando os criadouros do mosquito da sua residência e quintais”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo o informe epidemiológico desta terça-feira (23), o Paraná acumula 262.494 notificações de dengue, das quais 23.122 foram reportadas nos últimos sete dias. Dos 399 municípios paranaenses, 384 notificaram casos suspeitos da doença.

Casos foram confirmados por exames laboratoriais nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, em 345 municípios diferentes. Em uma semana, 11 novas cidades entraram para a lista. Também aumentou o número de municípios com casos autóctones (contraídos dentro da própria região), passando de 286 para 295.

FEBRE CHIKUNGUNYA

O boletim semanal da Sesa também traz informações sobre outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Nos últimos sete dias, o Paraná incluiu 101 novos casos de febre chikungunya, levando o total para 550 desde o início do atual ciclo epidemiológico (agosto de 2022).

Outros 148 casos suspeitos estão em investigação. Desde agosto, a doença causou três mortes no Paraná.

Em relação ao zika vírus, a Sesa notificou 88 casos suspeitos, mas nenhum foi confirmado até o momento.