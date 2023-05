Opção: LULA ANUNCIARÁ INCENTIVOS PARA PRODUÇÃO DE CARROS A ETANOL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará na 5ª feira (25.mai.2023) um pacote de incentivos para a produção de carros nacionais sustentáveis. O foco será nos automóveis movidos a etanol.

O anúncio será feito em cerimônia no Palácio do Planalto às 10h e terá a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

A retomada da produção de carros a preços populares deverá ficar para um 2º momento, pois o governo ainda precisa estruturar junto às montadoras medidas que auxiliem no barateamento deste tipo de produto.

Algumas das ideias estudadas são a redução nos impostos embutidos na compra desses carros, como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), e o uso de parte do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já disse ser radicalmente contra o uso do fundo para a compra de veículos.

Na 1ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, realizada em 4 de maio, Lula criticou o atual patamar de preços de carros no país.

“Qual pobre que pode comprar carro popular por R$ 90.000? Um carro de R$ 90.000 não é popular. É para classe média”, disse. A partir de então, o governo intensificou a articulação para montar um programa de redução desses valores.

O incentivo à produção de carros elétricos não deve entrar neste pacote, por enquanto, porque a produção destes automóveis no Brasil ainda é considerada muito cara. Mas o governo federal já negocia com montadoras, como a chinesa BYD, incentivos pontuais para o desenvolvimento de parques fabris.

Pela manhã, Lula se reuniu com Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir as propostas para o setor. Antes da conversa, Haddad disse que algumas das medidas previstas só poderão ser implementadas no próximo ano, por causa das atuais regras fiscais.