Veja: POR QUE FRANÇA DECIDIU PROIBIR VOOS DOMÉSTICOS DE CURTA DURAÇÃO

A proibição praticamente acaba com as viagens de avião entre Paris e cidades como Nantes, Lyon e Bordeaux — voos de conexão, no entanto, não são afetados.

Companhias aéreas do mundo todo foram duramente atingidas pela pandemia de covid-19. De acordo com o site Flightradar24, que monitora dados de voos ao redor do mundo, o número de voos no ano passado caiu quase 42% em relação a 2019.